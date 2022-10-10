國軍機群飛越總統府賀國慶 空軍觀路機已完成任務

國防部上午表示，配合國慶籌委會規劃，結合「守土衛國，你我同行」大會主題，國防部支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務，動員旋翼機與定翼機飛越總統府上空。空軍觀路機稍早已通過淡水河口上空，以確認空中任務能否順利實施。

國軍上午空中展演項目，將動員1架國人自製勇鷹高教機及2架F-5型戰機，採3機品字隊形混合編隊，將是F-5型戰機除役前最後一次飛越總統府；陸軍CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨；5架AH-64E阿帕契攻擊直升機組成旋翼機隊，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採大雁隊形，分別通過總統府前廣場上空。

國軍參演部隊今支援「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，國防部說，首先登場的序幕暖場，由國軍聯合樂隊、三軍儀隊進行組曲演奏及花式操槍。上半場，樂隊演奏「驍勇進行曲」，由國防部示範樂隊李毓川中士所創作，該樂曲精選「信號曲」、「軍盛序曲」、「傲視群峰」及「見疫勇為」等4段組曲，象徵國軍無畏無懼捍衛家園的決心；並由儀隊操演「共慶雙十」、「精誠團結」及「眾志成城」等3種隊形。

國防部說，中場則由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。今年更不同以往，首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。下半場則演奏陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，以及改編名歌手任賢齊的「永不退縮」等2首歌曲，並由儀隊配合進行「一體同心」、「星光璀璨」、「風車」、「齊心協力」及「展翅飛翔」等隊形變換。

國防部表示，在暖場階段的壓軸，由空軍第7飛行訓練聯隊以1架國人自製勇鷹高教機及2架F-5型戰機，採3機品字隊形混合編隊，通過總統府上空，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，捍衛領空之精神。

至於慶祝大會階段，慶籌會邀請7位國軍及海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，並首度以3地連線方式，與東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的海軍塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面，展現我軍民同胞團結一心；同時，由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，並鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。

而在主題表演階段，國防部表示，將由陸軍航空特戰指揮部以5架AH-64E阿帕契攻擊直升機組成旋翼機隊，採大雁隊形自總統府上空由西向東通過。在大會結束時，則由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，以藍白紅三色彩煙為中華民國111年國慶大會畫下句點。