獨／南沙太平島陸沉危機？海平面上升將淹沒新建碼頭

南沙太平島目前正在進行港側浚深及碼頭整修統包工程，據證實，太平島興建簡易機場後，年年發現海拔降低，有疑似陸沉的現象，海巡署除動用機密預算進行海岸防禦護岸工程外，同時抽取海砂回填多處岸際，避免遭淹沒。國防部引據資料向立法院表示，若海平面上升0.5至1公尺，太平島低處與港口設施將遭淹沒。

對此，海巡署昨（9）日表示，沒有評論。

據交通部中央氣象局官網公示資料指出，全球海平面在數千年中大約上升了120公尺，但在3000年前和2000年前之間的時期穩定下來。海平面指標顯示，從當時起到19世紀晚期全球海平面變化並不非常明顯。而對現代海平面變化的儀器記錄，顯示海平面上升始於19世紀。對20世的估算顯示，全球平均海平面是以每年1.7毫米的速度上升中。

國防部整合評估司近期向立法院提出報告表示，根據環保署《氣候變遷海平面上升對我國之衝擊評估與適應策略》指出，若海平面上升0.5至1公尺，除台灣將有約6平方公里的土地因侵蝕或淹沒而消失，以海拔平均為5至6公尺的南沙太平島為例，依照電腦模擬海水上升，太平島低處與港口設施將淹沒。

而據證實，太平島自2007年完成太平島機場跑道設啟用後，即發現有類似陸沉的現象，原因是為舖設跑道，島中間大面積土地被緊緻壓實，造成部分島海拔低於海平面，岸際土地不但因此年年退縮，加上「西南湧」不斷沖刷，造成地形改變。政府十年前就以機密預算，在島西北側進行海岸防禦工程，除建設巨大消波塊進行護岸措施，設站監控，避免岸際地形遭淹沒侵蝕，影響跑道地基，國防部曾宣稱設施為機密工程，也傳為雷達陣地；此外也利用建設碼頭等時機抽取海砂，回填西側跑道尾與東側航站端的低處海岸。