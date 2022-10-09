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兩共機今踰越海峽中線 BZK-005無人偵察機擾台
國防部表示，今(9)日迄1700時止，偵獲共機12架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有2架次共機逾越海峽中線，包括一架BZK-005長程無人偵察機，國軍循例實施反制。
空軍司令部統計，共軍今有1架次蘇愷-30戰機、1架次BZK-005無人偵察機，分在台灣海峽中線南北端踰越中線，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。
按空軍公布共機航跡圖顯示，這架BZK-005無人偵察機今日在海峽中線南側進入我西南防空識別區。該型機曾被稱為中國版的全球鷹無人機，可執行通信中繼、偵查、攻擊等軍事任務。
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