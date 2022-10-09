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戰力提升等特別預算全數舉債支應 立院預算中心籲控管

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
法院今年通過海空戰力提升計畫採購特別條例，提出111至115年度的中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，歲出所需財源預算數2369億餘億元，全數以舉借債務支應。圖/軍聞社
法院今年通過海空戰力提升計畫採購特別條例，提出111至115年度的中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，歲出所需財源預算數2369億餘億元，全數以舉借債務支應。圖/軍聞社

立法院預算中心提出「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案評估報告」指出，政府近年辦理的特別預算，包括中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算及追加預算，前瞻基礎建設計畫及其第3、4期特別預算，財源多倚賴舉債支應，112年度總預算案加計特別預算、已舉借債務3864億元。

預算中心表示，112年度中央政府總預算案列示，總預算預計債務舉借數1736億元，連同特別預算預計債務舉借數2128億元，合計3864億元，占總預算及特別預算歲出總額2兆9319億元的13.2%，較111年度增加3.7個百分點。

預算中心表示，109至115年間辦理的特別預算案，財源多倚賴舉借債務支應。包括國防部為彌補我國空軍戰力間隙，經綜合考量高性能戰機獲得期程、銜接時間及投資成本等因素後，規劃籌獲F-16V(BLK70)型戰機，依新式戰機採購特別條例規定，提出109至115年度的中央政府新式戰機採購特別預算，歲出所需財源預算數2472億2900萬元，除移用以前年度歲計賸餘150億元外，其餘2322億2900萬元均以舉借債務支應。

報告進一步指出，行政院為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)迅速蔓延所引起對於國內經濟、社會的重大衝擊，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，提出中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算及其第1次至第4次追加預算，歲出所需財源預算數合計8393億3900萬元，除移用以前年度歲計賸餘300億元外，其餘8093億3900萬元均以舉借債務支應。

此外，行政院提出中央政府前瞻基礎建設計畫及其第1期至第4期特別預算，第3期歲出所需財源預算數2298億3000萬元，第4期特別預算案歲出所需財源預算案數2102億元，全數以舉借債務支應，110及111年度分配數分別為1240億590萬元及1057億7100萬元。

報告同時表示，立法院今年通過海空戰力提升計畫採購特別條例，提出111至115年度的中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，歲出所需財源預算數2369億餘億元，全數以舉借債務支應。呼籲政府妥加控管，以利維護財政健全。

債務 戰機 肺炎

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