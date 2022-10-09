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獨／時機敏感！國軍擬修法 讓破獲國際陰謀擾機關者獲勳獎

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獨／時機敏感！國軍擬修法 讓破獲國際陰謀擾機關者獲勳獎

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對前政戰局長簡士偉訪美行程資料遭公開，國防部政戰局長楊安（右）日前在立法院說，經調查簡訪美行政作業時，在前置作業流就已洩漏出去，全案仍在調查中，若涉不法將依法究辦。圖／取自立法院直播
針對前政戰局長簡士偉訪美行程資料遭公開，國防部政戰局長楊安（右）日前在立法院說，經調查簡訪美行政作業時，在前置作業流就已洩漏出去，全案仍在調查中，若涉不法將依法究辦。圖／取自立法院直播

我國安局長、政戰局長分訪泰、美行程近期接連遭到公示，政戰局正在追查洩露管道，雙方一致對外宣稱事屬中共認知作戰。國防部近日發布「陸海空軍勳賞條例施行細則修正草案」，其中軍人獲頒雲麾勳章增加三項功蹟樣態，包括「破獲國際陰謀擾亂機關證據確鑿者」，能獲頒雲麾勳章。

針對前政戰局長簡士偉訪美行程資料遭公開，國防部政戰局長楊安日前在立法院說，經調查簡訪美行政作業時，在前置作業流就已洩漏出去，全案仍在調查中，若涉不法將依法究辦。

雲麾勳章為我國軍職勳章，用以表彰在保衛國家作出貢獻、平定內亂、擁有顯著戰功的軍人。雲麾勳章於1935年6月15日正式開始頒發，計分9個等級，其等級低於寶鼎勳章，高於忠勇勳章。

按「陸海空軍勳賞條例施行細則」第六條規定，頒給雲麾勳章的功蹟有七，包括治軍有方成績顯著、發明新兵器用以殺敵而獲成效、籌劃作戰允洽機宜因而致勝、臨陣勇敢率先奪取軍械及捕獲敵軍與敵首、冒險達到命令中之任務、辦理困難或危急事件甚切機宜、服務成績特別優良等七項。

新版條文加入「剿辦股匪收復匪區被佔地方者」、「鎮守地方肅清潛伏盜匪而能使四境安寧者」、「破獲國際陰謀擾亂機關證據確鑿者」，同樣作為獲頒雲麾勳章的獎勵。

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