獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

國防部長邱國正日前曾在立法院表示國防部與民間正在推動的「黑熊學院」無涉，但實際上由國防部編列預算的國防安全研究院，包括蘇紫雲、沈明室兩位知名戰略學者，曾經以國防院研究所長的身份，公開為黑熊學院的「防衛訓練計畫」推薦助講，支持募款，並將擔任講師，籲民眾參加課程。軍方與黑熊學院透過國防安全研究院，建立特殊的合作關係。

對國防院重量級的研究所長公開支持黑熊學院，並擔任課程講師，國防院沒有回應。國防部則表示，國防院研究員拍攝影片，是基於支持全民國防的目的，並未違反國防部或國防院規定；而國防院對外合作計畫，也無需國防部授權；但經國防部了解，國防院無和黑熊學院有合作計畫。

針對民間正組訓的「黑熊學院」，國防部長邱國正日前在立法院表示，目前為止沒有任何人找國防部要和黑熊學院做任何聯結；而兵兇戰危、茲事體大的事情，國防部也不能輕易承諾。

但記者發現，網路上流傳有黑熊學院宣傳影片，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲、國防安全研究院國安所所長沈明室，曾以國防院身份親自為黑熊學院背書，並推荐募款。國防安全研究院預算置於國防部下，雙方事前似有合作。兩人皆肯定黑熊學院能強化社會防護，呼籲大家一起來參加學院課程，他們也會擔任講師。

對此，蘇紫雲表示，黑熊學院草創之時他對其並無印象，但經過幾次聯繫溝通，了解其想以民間力量推動民防，保護台灣守護民主，感佩之餘，基於推廣全民國防理念，就義務提供課程設計建議，並協助拍攝說明短片，略盡綿薄之力。

蘇紫雲說，回想當時也有趣，初接觸時因在疫情期間，黑熊多次更改會談時間，讓他不免懷疑其是否為課程詐騙或推銷的目的，但後續信任建立後，了解其確實為正派的社會企業理念，且由民間自發力量，可有效協助國家防衛韌性。

蘇紫雲表示，他在拍攝時並未打草稿，主要是服役時在陸軍「天下第一師」333師雖被操的很慘，但也因到處演習看到一般人無法經歷的台灣美景，激發出對土地的珍愛，加上平時研究戰爭理論、政治哲學、各國民防手冊的一些心得，就很自然的在影片中分享。

蘇紫雲表示，烏克蘭戰爭證明民間防衛的強韌性，類似的民間自發團體具有高度的抗敵意志與作戰意願，是公民社會極為珍貴的力量。且《財團法人法》所規範的獨立性與公益性、以及國防院的《設置章程》所規範業務範圍之一就是培養國防人才、與社會溝通。依法依規，珍惜政府資助的民脂民膏以助公共事務，更是公共知識分子所具備的基本認知。