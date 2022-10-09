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獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

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獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲曾以國防院研究長身份親自為黑熊學院背書，並推荐募款。圖／取自黑熊學院臉書粉專網頁
國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲曾以國防院研究長身份親自為黑熊學院背書，並推荐募款。圖／取自黑熊學院臉書粉專網頁

國防部邱國正日前曾在立法院表示國防部與民間正在推動的「黑熊學院」無涉，但實際上由國防部編列預算的國防安全研究院，包括蘇紫雲、沈明室兩位知名戰略學者，曾經以國防院研究所長的身份，公開為黑熊學院的「防衛訓練計畫」推薦助講，支持募款，並將擔任講師，籲民眾參加課程。軍方與黑熊學院透過國防安全研究院，建立特殊的合作關係。

對國防院重量級的研究所長公開支持黑熊學院，並擔任課程講師，國防院沒有回應。國防部則表示，國防院研究員拍攝影片，是基於支持全民國防的目的，並未違反國防部或國防院規定；而國防院對外合作計畫，也無需國防部授權；但經國防部了解，國防院無和黑熊學院有合作計畫。

針對民間正組訓的「黑熊學院」，國防部長邱國正日前在立法院表示，目前為止沒有任何人找國防部要和黑熊學院做任何聯結；而兵兇戰危、茲事體大的事情，國防部也不能輕易承諾。

但記者發現，網路上流傳有黑熊學院宣傳影片，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲、國防安全研究院國安所所長沈明室，曾以國防院身份親自為黑熊學院背書，並推荐募款。國防安全研究院預算置於國防部下，雙方事前似有合作。兩人皆肯定黑熊學院能強化社會防護，呼籲大家一起來參加學院課程，他們也會擔任講師。

對此，蘇紫雲表示，黑熊學院草創之時他對其並無印象，但經過幾次聯繫溝通，了解其想以民間力量推動民防，保護台灣守護民主，感佩之餘，基於推廣全民國防理念，就義務提供課程設計建議，並協助拍攝說明短片，略盡綿薄之力。

蘇紫雲說，回想當時也有趣，初接觸時因在疫情期間，黑熊多次更改會談時間，讓他不免懷疑其是否為課程詐騙或推銷的目的，但後續信任建立後，了解其確實為正派的社會企業理念，且由民間自發力量，可有效協助國家防衛韌性。

蘇紫雲表示，他在拍攝時並未打草稿，主要是服役時在陸軍「天下第一師」333師雖被操的很慘，但也因到處演習看到一般人無法經歷的台灣美景，激發出對土地的珍愛，加上平時研究戰爭理論、政治哲學、各國民防手冊的一些心得，就很自然的在影片中分享。

蘇紫雲表示，烏克蘭戰爭證明民間防衛的強韌性，類似的民間自發團體具有高度的抗敵意志與作戰意願，是公民社會極為珍貴的力量。且《財團法人法》所規範的獨立性與公益性、以及國防院的《設置章程》所規範業務範圍之一就是培養國防人才、與社會溝通。依法依規，珍惜政府資助的民脂民膏以助公共事務，更是公共知識分子所具備的基本認知。

國防安全研究院國安所所長沈明室，曾以國防院身份親自為黑熊學院背書。其背後有國防安全研究院飾牌。圖／取自黑熊學院臉書粉專網頁
國防安全研究院國安所所長沈明室，曾以國防院身份親自為黑熊學院背書。其背後有國防安全研究院飾牌。圖／取自黑熊學院臉書粉專網頁

國防部 財團法人法 邱國正

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