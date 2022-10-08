馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今稱台灣衝突不可避免，並提議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。而外媒彭博（Bloomberg）報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。

學者嚴震生表示，這都凸顯美國對台灣不信任，把台灣當棋子。學者蘇紫雲則認為，台積電在世界影響力強，台灣應趁「矽盾」效果強時，加快提高國防實力，加強和他國的互信及互動力道。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，美國早在二戰時，就有保護德國科學家移居美國前例，因此就算真有計畫網羅台積電工程師也毫不意外，再加上馬斯克的說法，都是凸顯美國對台灣不信任，且也顯示美方對於兩岸評估，最重點是在台積電。

嚴震生指出，以這些案例來看，美國人雖表面上喊民主、人權來「抗中」，但戰爭若爆發，美方實際上會以保障台積電、獲得晶片為主，還是真的出力協防台灣，還很難說。台灣現不應盲目全盤追隨美國抗中策略，要強化自己在美、中之間的角色，避免淪為棋子。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則分析，馬斯克的說法，也是源自於擔憂台積電晶片遭破壞、衝擊世界經濟，因為美國現在九成以上高科技產品的高階晶片，都來自於台積電。

蘇紫雲認為，「晶片科技」已牽涉美國國家一部分核心利益，而每個國家都會優先思考自身核心利益，又美方戰略本來就會以各種最壞情況作推演，以過往二戰時美國保護德國火箭專家馮·布朗（Wernher von Braun）撤到美國，後來幫助美國發展火箭科技，現在有備案要保護台積電科學、工程人才，也是有可能「以前是火箭科技時代、現在是晶片時代」

但蘇紫雲強調，顯示台積電在國際「護國神山」的影響力，現在既然有「矽盾」讓台灣更重要，一方面台灣應加強科技管理，防止台積電人才及技術外流，另方面藉此加強發展國防實力，讓台灣在和其他國家互動時，更可信及可靠。

至於馬斯克的「特區說」，蘇紫雲則批評，馬斯克說法本末倒置，因為如果為了避免衝突而投入威權體制，那能讓馬斯克企業發展的自由市場經濟都可能受到限制、甚至不存在，要台灣變成中國的一區，就像是要馬斯克把特斯拉「納入蘋果自駕車apple car一樣」。