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國軍麵包供應商遭控用嘴巴修邊 陸勤部回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
北市議員鍾沛君接到爆料，供應國軍麵包的廠商生產線員工直接用嘴巴啃咬麵包，衛生堪慮。圖／擷取自鍾沛君提供影片截圖
北市議員鍾沛君接到爆料，供應國軍麵包的廠商生產線員工直接用嘴巴啃咬麵包，衛生堪慮。圖／擷取自鍾沛君提供影片截圖

台北市議員鍾沛君接獲爆料，指稱長期供應國防部陸軍副食供應中心麵包的廠商，製作過程非常不衛生，不但沒有戴口罩、帽子和手套，直接徒手抓麵包之外，甚至直接用嘴巴啃咬幫麵包「修邊」。陸勤部回應，將審閱檢舉影片並會同第三方公證單位及地方衛生機關稽核，如查證屬實，將以計罰或終止契約，如情節重大，將刊登政府採購公報，公告為拒絕往來廠商。

另外，檢舉人指稱，曾經向副供中心反映此事未獲回覆，陸勤部說，經查相關幹部確實處置欠周，將檢討究責。

陸勤部強調，國軍對於官兵膳食衛生非常重視，副食品供應以公開招標，透過嚴謹審核機制，遴選合格廠商，得標後方能簽約供貨；另依約採定期及不定期方式，委由第三方公正單位訪廠稽核，並於每日進貨時抽驗及品質檢查；後續將要求審監單位嚴格把關，確維官兵身體健康。

麵包 口罩

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