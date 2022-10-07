國防部青年日報慶70周年 全國唯一僅存公營報紙

國防部今天（7日）在台北市信義路的文化營區，慶祝《青年日報》創立70周年。創立於民國41年雙十國慶的青年日報，隸屬國防部政戰局，是國內目前唯一的公營報紙，也是如今為數不多、繼續普遍印行紙本的報紙之一。

青年日報創立時名為「青年戰士報」，由時任國防部總政治部主任蔣經國指導創立，主要發行對象是軍方，宗旨是凝聚官兵抗敵意志與向心。民國73年10月10日，報社32周年慶時，宣布擴大營運規模，更名為青年日報迄今。88年「921震災」時，青年日報與行政院新聞局共同發行「重建快報」，是當時唯一能在災區每日發行的報紙。

除了青年日報之外，軍方政戰系統早年同時發行多本期刊。經過多次整併，如今只剩以服務眷屬為主的《吾愛吾家》雙月刊，以及針對官兵的《奮鬥》月刊，均由青年日報社編輯發行。

針對數位時代興起，民國106年起，青年日報進行大改版，將版面縮小一半，並轉型為軍事專業報紙，減少一般新聞，改以國軍官兵與全球國防新知的報導為主，同時大量增加圖片在版面的比重。同時著重數位平臺經營、影片拍攝製播，以及軍事文創品的製作。目前在臉書的粉絲團，共有19.7萬多位追蹤者，此外在推特、Instagram等社群網站，也都建立帳號。