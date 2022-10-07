國防部青年日報慶70周年 全國唯一僅存公營報紙

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
青年日報社創社60周年，馬英九總統（右）與國防部長高華柱（左）等人一同切蛋糕慶祝。圖／聯合報系資料照片
青年日報社創社60周年，馬英九總統（右）與國防部長高華柱（左）等人一同切蛋糕慶祝。圖／聯合報系資料照片

國防部今天（7日）在台北市信義路的文化營區，慶祝《青年日報》創立70周年。創立於民國41年雙十國慶的青年日報，隸屬國防部政戰局，是國內目前唯一的公營報紙，也是如今為數不多、繼續普遍印行紙本的報紙之一。

青年日報創立時名為「青年戰士報」，由時任國防部總政治部主任蔣經國指導創立，主要發行對象是軍方，宗旨是凝聚官兵抗敵意志與向心。民國73年10月10日，報社32周年慶時，宣布擴大營運規模，更名為青年日報迄今。88年「921震災」時，青年日報與行政院新聞局共同發行「重建快報」，是當時唯一能在災區每日發行的報紙。

除了青年日報之外，軍方政戰系統早年同時發行多本期刊。經過多次整併，如今只剩以服務眷屬為主的《吾愛吾家》雙月刊，以及針對官兵的《奮鬥》月刊，均由青年日報社編輯發行。

針對數位時代興起，民國106年起，青年日報進行大改版，將版面縮小一半，並轉型為軍事專業報紙，減少一般新聞，改以國軍官兵與全球國防新知的報導為主，同時大量增加圖片在版面的比重。同時著重數位平臺經營、影片拍攝製播，以及軍事文創品的製作。目前在臉書的粉絲團，共有19.7萬多位追蹤者，此外在推特、Instagram等社群網站，也都建立帳號。

青年日報創立50與60周年的酒會，時任總統的陳水扁與馬英九都到場致賀。今年受到新冠肺炎疫情仍未結束的影響，並未廣邀貴賓出席，但會場仍展示報社70年來的成果。

民國106年3月29日，正式改版前的青年日報試製版，頭版改以圖像為主題。圖/青年日報提供
民國106年3月29日，正式改版前的青年日報試製版，頭版改以圖像為主題。圖/青年日報提供
國防部106年版形象月曆，由青年日報承製，並與長榮空姐愛心月曆合作，收入作為公益。圖為空姐謝孟茹與經國號戰機飛官。圖／青年日報提供
國防部106年版形象月曆，由青年日報承製，並與長榮空姐愛心月曆合作，收入作為公益。圖為空姐謝孟茹與經國號戰機飛官。圖／青年日報提供
民國43年6月，青年戰士報籌購重慶南路一段49號為社址，此地如今是黎明文化事業公司。圖/青年日報提供
民國43年6月，青年戰士報籌購重慶南路一段49號為社址，此地如今是黎明文化事業公司。圖/青年日報提供
民國41年10月10日的《青年戰士報》創刊號。圖/青年日報提供
民國41年10月10日的《青年戰士報》創刊號。圖/青年日報提供
陳水扁總統出席青年日報50周年社慶，國防部長湯曜明（右二）、副部長康寧祥（右一）等切蛋糕慶賀。圖/聯合報系資料照片
陳水扁總統出席青年日報50周年社慶，國防部長湯曜明（右二）、副部長康寧祥（右一）等切蛋糕慶賀。圖/聯合報系資料照片

青年 國防部 新冠肺炎

延伸閱讀

首屈一指的軍媒 國防部青年日報今歡度70歲生日

俄羅斯「接管」札波羅熱核電站 歐盟第8輪制裁生效

國安局長訪泰遭曝 陳明通：泰方說明 華為監視器涉重嫌

【即時短評】兵役延長政策選前不確認 蔡政府還要測風向？

相關新聞

美擬將台灣建成「巨大軍火庫」

紐約時報報導，美國前任及現任官員指出，研究過中共解放軍近來進行環台海、空軍演習後，美國正加緊努力在台灣建立龐大武器庫存，...

國防部青年日報慶70周年 全國唯一僅存公營報紙

國防部今天（7日）在台北市信義路的文化營區，慶祝《青年日報》創立70周年。創立於民國41年雙十國慶的青年日報，隸屬國防部...

首屈一指的軍媒 國防部青年日報今歡度70歲生日

國內報業老字號品牌的青年日報社，今（7）日於台北市中正紀念堂旁的文化營區中，舉辦70週年社慶活動，展示該社長期發行《青年...

海巡平戰轉換艦安平級拼成軍下水 宣示耐風力提升九級

海巡署今日在高雄舉行「安平級巡防艦(600噸級)第5艘－八里艦交船暨第6艘-CG607吉安艦下水命名聯合典禮」。海巡署對...

影／陸軍飛行訓練指揮部預警降落 下午載返基地檢修

陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部一架TH-67訓練直升機今天上午10時30分例行訓練時，因飛機警告訊息燈亮，駕駛為確保飛...

航特部直升機操演飛行前 公告提醒台中噪音影響

陸軍航空特戰指揮部今天上午表示，所轄飛行訓練指揮部一架TH-67教練機，今天上午執行例行訓練期間，因飛機警告訊息燈亮，為確保飛行安全，即依標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。