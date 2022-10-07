首屈一指的軍媒 國防部青年日報今歡度70歲生日

國內報業老字號品牌的青年日報社，今（7）日於台北市中正紀念堂旁的文化營區中，舉辦70週年社慶活動，展示該社長期發行《青年日報》與出版《奮鬥》月刊、《吾愛吾家》雙月刊的出版成果。

青年日報是中華民國政府發行的官方報紙，民國41年由時任國防部總政治部主任蔣經國指導創立，並於當年10月10日發行《青年戰士報》創刊號，以凝聚軍中抗敵意志與向心力，後來為服務社會及青年朋友，擴大營運規模，於73年10月10日更名為《青年日報》迄今。

此外，88年「921震災」時，與行政院新聞局共同發行「重建快報」，是唯一能在災區每日發行的報紙。

青年日報表示，在報人前輩與全體軍文人員的努力下，青報除了延續記錄國家重大發展、國軍建軍備戰成效外，近年也與時俱進，著重數位平台經營，並創立《青文創》品牌，研製軍事文創品，也定期製播「秒懂軍事」等系列影音節目，以文化、創意角度與民眾溝通互動，落實軍事普及理念。