首屈一指的軍媒 國防部青年日報今歡度70歲生日

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民國44年7月7日坐落於台北縣中和鄉的秀朗印刷廠落成，累積自力印報能量。圖/青年日報
民國44年7月7日坐落於台北縣中和鄉的秀朗印刷廠落成，累積自力印報能量。圖/青年日報

國內報業老字號品牌青年日報社，今（7）日於台北市中正紀念堂旁的文化營區中，舉辦70週年社慶活動，展示該社長期發行《青年日報》與出版《奮鬥》月刊、《吾愛吾家》雙月刊的出版成果。

青年日報是中華民國政府發行的官方報紙，民國41年由時任國防部總政治部主任蔣經國指導創立，並於當年10月10日發行《青年戰士報》創刊號，以凝聚軍中抗敵意志與向心力，後來為服務社會及青年朋友，擴大營運規模，於73年10月10日更名為《青年日報》迄今。

此外，88年「921震災」時，與行政院新聞局共同發行「重建快報」，是唯一能在災區每日發行的報紙。

青年日報表示，在報人前輩與全體軍文人員的努力下，青報除了延續記錄國家重大發展、國軍建軍備戰成效外，近年也與時俱進，著重數位平台經營，並創立《青文創》品牌，研製軍事文創品，也定期製播「秒懂軍事」等系列影音節目，以文化、創意角度與民眾溝通互動，落實軍事普及理念。

青年日報說，目前中共擅以認知作戰手段，擾亂我民心士氣，青年日報透過報導國防資訊、訪問專家學者，建立國人正確認知，澄清與破除錯假訊息，穩定強化軍民心防，深獲各界肯定。

爲擴大文宣成效，服務社會及學校青年，於73年10月10日更名為《青年日報》迄今。圖/青年日報
爲擴大文宣成效，服務社會及學校青年，於73年10月10日更名為《青年日報》迄今。圖/青年日報
民國41年青年戰士報社於台北創立，並於43年6月籌購重慶南路一段49號為社址。圖/青年日報提供
民國41年青年戰士報社於台北創立，並於43年6月籌購重慶南路一段49號為社址。圖/青年日報提供
《青年戰士報》於民國41年10月10日發行創刊號，凝聚軍中抗敵意志與向心。圖/青年日報
《青年戰士報》於民國41年10月10日發行創刊號，凝聚軍中抗敵意志與向心。圖/青年日報
民國47年「八二三砲戰」爆發，官兵爭睹《青年戰士報》了解最新戰事消息。圖/青年日報提供
民國47年「八二三砲戰」爆發，官兵爭睹《青年戰士報》了解最新戰事消息。圖/青年日報提供

青年 文創 品牌

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