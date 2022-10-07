美擬將台灣建成軍火庫...紐時披露為確保中共若侵略 台灣撐到美國介入

紐約時報報導，美國前任及現任官員指出，研究過中共解放軍近來進行環台海、空軍演習後，美國正加緊努力在台灣建立龐大武器庫存，成為「刺蝟之島」，碰到中國大陸封鎖台海並侵略時，也能撐到美國等國決定介入，但前提是其他國家願意派兵。

紐時五日以「美國旨在把台灣化為巨大軍火庫」為題指出，要把台灣變成龐大武器庫面臨諸多挑戰，首先，美國及盟國目前優先事項是把武器送去烏克蘭，軍武庫存正大幅減少。且軍火承包商若沒有穩定的長期訂單，不願開設新的生產線。另外，美國加速把軍武送去台灣，北京會如何因應，也不明朗。

美方官員正在考量軍售台灣的武器數量及種類。華府低調向台灣官員及國內軍武承包商表示，未來別下訂單訂購大型軍武系統，改以更多較小型且機動性更強的武器代之。

紐約時報披露美國有意將台灣變成龐大的「武器庫」，國安局長陳明通昨在立法院表示，安全議題上美國對台是戰略清晰，美國絕對有決心實現其台灣關係法，但細節需要觀察。

陳明通昨率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。國民黨立委江啟臣質詢關切中共領導人習近平能否順利連任。陳明通表示，他研判習近平仍將連任。習近平將大陸經濟交給李克強，政治、軍事自己抓，習過去認為台灣問題不能一代拖過一代，並以解決台灣問題作為延長任期的解釋，但解決之後沒有連任理由，也會造成國際反彈與台灣抵抗，習必須審慎評估代價有多高。

陳明通說，台灣必須作好準備，讓共軍對台動武不可能贏，還會遭受經濟杯葛、外交上孤立，「我們一定要讓對方清楚這個訊息，讓中共不敢輕易動手」。

立委追問，習近平是否會在就任後對台動手？陳明通說，要看什麼型態，並密切觀察，如八月的環台軍演。而對於美國中央情報局（ＣＩＡ）局長曾公開表示二○二七年台海情勢是升高的，陳明通表示，不管是二○二七、二○二五甚至二○二三年，我方在每個節點都要認真思考，讓中共不要輕啟戰端。

紐時指出，美國要運補軍武給台灣，不像給烏克蘭那麼容易，原因在沒有鄰近國家提供陸路管道。官員表示，當前目標在鼓勵台灣擁有足夠軍武，保衛自己，直到援軍來臨。

美方強調台灣需要較小型、機動武器，既能對中方戰機和軍艦造成致命打擊，同時可避免被摧毀，這也是所謂「不對稱戰爭」的重心。

「打了就跑」類型的軍武大受烏克蘭軍隊歡迎，例如肩射型標槍飛彈、NLAW反戰車制導飛彈和刺針防空飛彈，對付俄軍很有效。烏克蘭部隊最近用美製「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），也重創俄軍。

美方官員正引導台灣官員多訂購類似烏軍所用的武器，減少購買傳統的地面戰武器系統，如Ｍ１艾布蘭主力戰車。