海巡平戰轉換艦安平級拼成軍下水 宣示耐風力提升九級

海巡署今日在高雄舉行「安平級巡防艦(600噸級)第5艘－八里艦交船暨第6艘-CG607吉安艦下水命名聯合典禮」。海巡署對外宣示，以海軍沱江艦為藍圖建造的海巡平安級艦，新艦已將蒲福風力耐受級數提升至9級，八里艦將部署台北港專責執行西北至台日海域護漁及維權任務，吉安艦則配置於東部地區機動海巡隊，專責執行我國東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務。

海巡署表示，典禮在今日上午10時，於中信高鼎廠共同主持「安平級巡防艦（600噸級）第5艘－八里艦交船暨第6艘-CG607下水命名聯合典禮」。儀式由中信造船股份有限公司董事長韓碧祥及海巡署艦隊分署分署長廖德成等人主持，典禮中由北部機動海巡隊隊長林志明代表受贈船模，海巡署主任秘書滕永俊為CG607命名揭牌，並依造船慣例邀請滕主任秘書夫人張女士進行下水擲瓶儀式，預祝海巡造艦計畫順利圓滿完成。

海巡署表示，此次CG607吉安艦以水上浮塢方式進行下水儀式，並開放與會者登上「八里艦」參觀，在康周華艦長的帶領解說下，深入了解艦艇操作性能及平戰轉換功能。

海巡署表示，該型艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土的任務。

海巡署表示，「八里艦」原定於今年12月31日前完成驗收交船，在海巡署及中信公司的共同努力下，不受國際局勢航運限制，工程進度順利圓滿，提前於今日辦理交船儀式。目前接艦官警已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，成為北部地區機動海巡隊繼淡水艦後第二艘專責執行西北至台日海域護漁及維權任務的高速船艦。

海巡署表示，今日同時為另一艘同型船CG607，命名為「吉安艦」，未來將配置於東部地區機動海巡隊，專責執行我國東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務。