【即時短評】共軍灰帶作戰 國軍建軍恐來不及轉身因應

國防部長邱國正昨揭露因應中共外島無人機侵擾等灰色地帶作戰，國軍因此改變不發第一槍的戰備規定。但其實國軍當前面臨最大的隱憂，恐是投注的建軍資源走向，來不及因應灰帶情勢轉彎回頭。

在美方獨斷的指導壓力下，國軍被迫幾全盤接受建構「不對稱戰力」構想，去年先是被硬塞八百多億元的岸置魚叉飛彈系統，且被迫一次編足；而為自詡配合美方政策，國防部另編兩千六百多億元投入實質為採購自製飛彈的「提升海空戰力」特別預算，其中製造的艦艇，也是為部署反艦飛彈、排水量不到千噸的巡邏艦。國軍眾多建軍項目，因為這些「插隊」的軍購被迫延後，甚至取消。

面對中共當前小至無人機侵擾，大至以機、艦侵越海峽中線、佔據海上航道等灰色地帶作戰行逕，決戰用途的飛彈其實派不上用場，所屬雷達系統也不能率爾對敵目標實施照明，以免洩露參數。唯一反制之道，就是派遣相對應的機艦升空使海，實際在領空、領海最前線加以阻滯。但面對機艦老舊匱乏待汰換、且必須投入高作維費維持運作下，國防預算卻被綁在巨額、須長期支付的飛彈預算上，並須投入大批員額編成部隊。更別說美方當前竟宣稱不支持我採購海空載台的建軍。

軍方當前有幾個現象可生動說明這個困境，海軍之所將四千五百噸級的新型巡防艦興建案，改拆成兩艘易於建造的兩千噸型輕巡防艦，除中科院海基防空雷達未符要求標準外，主要是海軍因應共軍海上灰色地帶作戰艦艇數量漸漸不足，共軍環台軍演時，就已動員海巡署大型艦艇支援盯稍共艦，而海軍表定要建造多艘七百五十噸沱江級飛彈巡邏艦後續艦，卻被認定耐波力不足，無法執行反制海上灰色地帶作戰任務。但此案卻已回不了頭，以海巡署為例，預劃建造十二艘「平戰轉換」的安平級同型艦，除數艘已下水成軍外，其餘早「分配」發包完畢，資源已被「綁定」，沒有回頭改造能協助出海伴航監控共艦大船的空間。

此外，空軍主力快速機隊因頻繁升空與進入我防空識別區共機對應，至今已被迫動員包括C-130運輸機、E-2K預警機、P-3反潛機等慢速機升空跟監，大批機組人員長時間待命，屢屢超過正常備勤時間，四出投訴無門，士氣備受打擊，尤其P-3反潛機因美方莫名延遲我零附件採購需求，十二架被評估後年恐只剩一架能飛。

面對立委詢問，共軍若藉由灰色地帶作戰對我實施消耗戰，國軍如何因應？邱國正耐人尋味說，這是兵力運用的技術性問題，可以克服。但觀察軍方發布的海空情動態資訊可知，意即派遣任務機、艦兵力實際應對外，再則就是以廣播驅離、防空飛彈追監為之，但後者兩個方法，攔不住在灰帶層次中突然轉向進入我鄰接區甚至領海、領空的共軍機艦。未來軍方機艦恐在載台不足、零件匱乏下四出疲於奔命，但建軍資源有限且投資方向卻無力改變，而必須面臨長期兵疲馬困的窘境。