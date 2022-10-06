聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】共軍灰帶作戰 國軍建軍恐來不及轉身因應

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍現將大筆建軍資源綁在飛彈戰力上，圖為陸基雄三反艦飛彈。圖/軍聞社
國軍現將大筆建軍資源綁在飛彈戰力上，圖為陸基雄三反艦飛彈。圖/軍聞社

國防部長邱國正昨揭露因應中共外島無人機侵擾等灰色地帶作戰，國軍因此改變不發第一槍的戰備規定。但其實國軍當前面臨最大的隱憂，恐是投注的建軍資源走向，來不及因應灰帶情勢轉彎回頭。

在美方獨斷的指導壓力下，國軍被迫幾全盤接受建構「不對稱戰力」構想，去年先是被硬塞八百多億元的岸置魚叉飛彈系統，且被迫一次編足；而為自詡配合美方政策，國防部另編兩千六百多億元投入實質為採購自製飛彈的「提升海空戰力」特別預算，其中製造的艦艇，也是為部署反艦飛彈、排水量不到千噸的巡邏艦。國軍眾多建軍項目，因為這些「插隊」的軍購被迫延後，甚至取消。

面對中共當前小至無人機侵擾，大至以機、艦侵越海峽中線、佔據海上航道等灰色地帶作戰行逕，決戰用途的飛彈其實派不上用場，所屬雷達系統也不能率爾對敵目標實施照明，以免洩露參數。唯一反制之道，就是派遣相對應的機艦升空使海，實際在領空、領海最前線加以阻滯。但面對機艦老舊匱乏待汰換、且必須投入高作維費維持運作下，國防預算卻被綁在巨額、須長期支付的飛彈預算上，並須投入大批員額編成部隊。更別說美方當前竟宣稱不支持我採購海空載台的建軍。

軍方當前有幾個現象可生動說明這個困境，海軍之所將四千五百噸級的新型巡防艦興建案，改拆成兩艘易於建造的兩千噸型輕巡防艦，除中科院海基防空雷達未符要求標準外，主要是海軍因應共軍海上灰色地帶作戰艦艇數量漸漸不足，共軍環台軍演時，就已動員海巡署大型艦艇支援盯稍共艦，而海軍表定要建造多艘七百五十噸沱江級飛彈巡邏艦後續艦，卻被認定耐波力不足，無法執行反制海上灰色地帶作戰任務。但此案卻已回不了頭，以海巡署為例，預劃建造十二艘「平戰轉換」的安平級同型艦，除數艘已下水成軍外，其餘早「分配」發包完畢，資源已被「綁定」，沒有回頭改造能協助出海伴航監控共艦大船的空間。

此外，空軍主力快速機隊因頻繁升空與進入我防空識別區共機對應，至今已被迫動員包括C-130運輸機、E-2K預警機、P-3反潛機等慢速機升空跟監，大批機組人員長時間待命，屢屢超過正常備勤時間，四出投訴無門，士氣備受打擊，尤其P-3反潛機因美方莫名延遲我零附件採購需求，十二架被評估後年恐只剩一架能飛。

面對立委詢問，共軍若藉由灰色地帶作戰對我實施消耗戰，國軍如何因應？邱國正耐人尋味說，這是兵力運用的技術性問題，可以克服。但觀察軍方發布的海空情動態資訊可知，意即派遣任務機、艦兵力實際應對外，再則就是以廣播驅離、防空飛彈追監為之，但後者兩個方法，攔不住在灰帶層次中突然轉向進入我鄰接區甚至領海、領空的共軍機艦。未來軍方機艦恐在載台不足、零件匱乏下四出疲於奔命，但建軍資源有限且投資方向卻無力改變，而必須面臨長期兵疲馬困的窘境。

飛彈 國軍 共軍

延伸閱讀

吳斯懷關切「黑熊學院」 林秉宥：問政品質令人擔心

影／邱國正：建軍備戰有自己的規畫 敵情動態有掌握

防長邱國正：接裝新軍備 國軍人員將「有點增加」

防長確認兵役延長年底前公告 可能一口氣延長到兩年？

相關新聞

【即時短評】兵役延長政策選前不確認 蔡政府還要測風向？

國防部長邱國正昨在立法院未否認兵役延長箭在弦上，但堅持要在年底、明年元旦前才要公布政策，時機顯然與選舉結果連動的可能性高...

國軍第一擊 揭仲：平戰時指揮層級互異 均依法開火

國防部長邱國正5日在立法院表示，國軍已調整經常戰備時期突發狀況處理規定，「只要（共軍）航空器、航海器越界了，不等它是否有...

【即時短評】共軍灰帶作戰 國軍建軍恐來不及轉身因應

國防部長邱國正昨揭露因應中共外島無人機侵擾等灰色地帶作戰，國軍因此改變不發第一槍的戰備規定。但其實國軍當前面臨最大的隱憂...

蘇紫雲：國軍「第一擊」與「第一槍」不同 必須釐清

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲5日表示，國軍對敵的「第一擊」(first strike)、與「第一槍」(fi...

吳斯懷關切「黑熊學院」 林秉宥：問政品質令人擔心

立法委員吳斯懷今（5）日在外交及國防委員會中批評新北市議員參選人林秉宥針對全民國防的意見為「笑話」，林秉宥競選辦公室表示...

部隊鍋 EP84｜勇鷹高教機接棒F-5系列戰機 國慶亮相衝場

40多年來台灣領空任務百變，難不倒能空優、能對地的F-5系列戰機。F-5系列機身輕巧、雙發動機，她作戰半徑無法深入大陸的「特點」，美方認為這正適合台灣。 最密集時，全台除CCK、新竹兩基地，戰鬥部隊全都飛F-5，最迷人任務是擔任假想敵米格21，模擬敵機戰術、戰法。 勇鷹以IDF為對象，國機國造，全數位操控。​​​​​部訓部由F-5轉換勇鷹，從教學到模擬機，全都在換訓規畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。