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影／邱國正：建軍備戰有自己的規畫 敵情動態有掌握

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國防部長邱國正今在立法院表示，不期望發生戰爭，也不能預期不要發生，但是國軍的工作就是每天做好戰備整備，建軍備戰都有自己的規畫。記者潘俊宏／攝影
國防部長邱國正今在立法院表示，不期望發生戰爭，也不能預期不要發生，但是國軍的工作就是每天做好戰備整備，建軍備戰都有自己的規畫。記者潘俊宏／攝影

針對美國中情局長在媒體專訪中表示，中共已指示解放軍在2027年前做好武力犯台準備，國防部長邱國正今在立法院表示，不期望發生戰爭，也不能預期不要發生，但是國軍的工作就是每天做好戰備整備，建軍備戰都有自己的規畫。

至於北韓日前發射中程彈道飛彈飛越日本北部青森縣上空，日本罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）示警北部和東北部居民尋找掩護，邱國正回應每個國家標準不一樣，他無法代日本回答，但是國軍對於敵情動態掌握的很好，若中共再次發射發彈，要不要發布或什麼時候發布，國防部都會拿捏。

針對美國國會正在審議的台灣政策法案規劃提供台灣軍事融資，邱國正表示，建軍備戰是依據自己的規畫及作戰需求，大方向確立後不會因為外國融資問題做考量，也不會讓對方硬塞，我們會在這個基礎或條件跟他做討論，我也有責任要堅持我們的立場。

邱國正 國軍

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