防長邱國正：接裝新軍備 國軍人員將「有點增加」

國防部長邱國正今天在立法院表示，國軍未來接裝自製、對美採購新軍備，人員將有所調整或者「有點增加」，但未到人員擴充的程度；人事參謀次長室李定中則表示，國軍編缺員額為21萬5000人，新裝備接裝仍將在總員額裡作調整，總員額沒有要增加。有立委質疑，既然接裝新裝備等任務能在國軍員額內滿足，那為何要延長兵役？

邱國正上午率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。民進黨立委蔡適應質詢表示，面對共軍軍事威脅，國軍針對海空戰力進行提升，國軍將新增5個步兵旅、海軍海鋒大隊擴編為指揮部、空軍也將新增一個飛行聯隊，現在是否正規畫中？

邱國正回應表示，說兵員「擴增」有點太大，就是職務調整，新式武器裝備進來後，人員勢必要作調整，但調整原則就是國軍有些單位要能夠發揮功能，如擔任新訓或教召部隊，幹部要夠，有不足的必須補充，但沒到擴充的地步。他回答立委質詢時，披露退役軍訓教官就是國軍準備招收從事教點召任務的對象。

邱國正指出，國軍裝備調整也一樣，新舊裝備交接盡量以原班人馬作訓練，進而汰除舊裝備，接手新裝備，按期程來作，國軍目前為止兵力各方面為讓部隊能執行任務，人員會有所調整或者「有點增加」。

人事參謀次長室李定中則表示，國軍編缺員額為21萬5000人，新裝備接裝仍將在總員額裡作調整，總員額沒有要增加。綠委追問，未來延長兵役役男入營後會否對國軍總員額造成影響？邱國正說，會有影響，立委進一步質疑，既然接裝新裝備等任務能在國軍員額內滿足，那為何要延長兵役？

蔡適應進一步表示，這兩者他聽來矛盾，但對戰力增加是有幫助的，希望國防部謹慎注意兵力總額計算問題，役男延長役期後國軍兵力總額應該會增加。但邱國正表示，役期延長對兵力總額影響不會那麼快，形成戰力也要幾年後。