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影／三軍樂儀隊國慶預演 展現精實苦練成果
國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將在今年國慶大會上進行序幕表演，今天三軍樂儀隊在憲指部進行彩排訓練，雖然天色不作美還飄著小雨，但三軍樂儀隊憑藉著日常精實的訓練仍順利完成演出。
首先進場的國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，是國家門面及壯盛軍容的象徵。這次樂隊帶來多首自創曲，首先進場的曲目「捍衛進行曲」和下半場的「衛國進行曲」以及離場曲目「幸福藍圖進行曲」都是由陸軍樂隊李錚治中士所創作，特別結合今年國慶主題設計，樂曲磅礡浩蕩，展現全民捍衛國土決心。
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。這次表演中的一段是儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，即使在演練時有飛機降落聲音干擾，仍完美完成所有演出，充分展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。
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