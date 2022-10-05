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影／三軍樂儀隊國慶預演 展現精實苦練成果

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影

國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將在今年國慶大會上進行序幕表演，今天三軍樂儀隊在憲指部進行彩排訓練，雖然天色不作美還飄著小雨，但三軍樂儀隊憑藉著日常精實的訓練仍順利完成演出。

首先進場的國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，是國家門面及壯盛軍容的象徵。這次樂隊帶來多首自創曲，首先進場的曲目「捍衛進行曲」和下半場的「衛國進行曲」以及離場曲目「幸福藍圖進行曲」都是由陸軍樂隊李錚治中士所創作，特別結合今年國慶主題設計，樂曲磅礡浩蕩，展現全民捍衛國土決心。

接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。這次表演中的一段是儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，即使在演練時有飛機降落聲音干擾，仍完美完成所有演出，充分展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。

接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。這次表演中的一段是儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，即使在演練時有飛機降落聲音干擾，仍完美完成所有演出，充分展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。這次表演中的一段是儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，即使在演練時有飛機降落聲音干擾，仍完美完成所有演出，充分展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。記者季相儒／攝影
三軍儀隊演出完離場。記者季相儒／攝影
三軍儀隊演出完離場。記者季相儒／攝影
國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將在今年國慶大會上進行序幕表演，今天三軍樂儀隊在憲指部進行彩排訓練，雖然天色不作美還飄著小雨，但三軍樂儀隊憑藉著日常精實的訓練仍順利完成演出。記者季相儒／攝影
國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將在今年國慶大會上進行序幕表演，今天三軍樂儀隊在憲指部進行彩排訓練，雖然天色不作美還飄著小雨，但三軍樂儀隊憑藉著日常精實的訓練仍順利完成演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
這次表演中的一段是儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，即使在演練時有飛機降落聲音干擾，仍完美完成所有演出，充分展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。記者季相儒／攝影
這次表演中的一段是儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作配合踏步轉身，及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法，即使在演練時有飛機降落聲音干擾，仍完美完成所有演出，充分展現儀隊隊員團體默契，及勤訓精實的訓練結果。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。記者季相儒／攝影
儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。記者季相儒／攝影
儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
首先進場的國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，是國家門面及壯盛軍容的象徵。這次樂隊帶來多首自創曲，首先進場的曲目「捍衛進行曲」和下半場的「衛國進行曲」以及離場曲目「幸福藍圖進行曲」都是由陸軍樂隊李錚治中士所創作，特別結合今年國慶主題設計，樂曲磅礡浩蕩，展現全民捍衛國土決心。記者季相儒／攝影
首先進場的國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，是國家門面及壯盛軍容的象徵。這次樂隊帶來多首自創曲，首先進場的曲目「捍衛進行曲」和下半場的「衛國進行曲」以及離場曲目「幸福藍圖進行曲」都是由陸軍樂隊李錚治中士所創作，特別結合今年國慶主題設計，樂曲磅礡浩蕩，展現全民捍衛國土決心。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，因防疫訓練時皆戴著口罩進行。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，因防疫訓練時皆戴著口罩進行。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影
接著進場的是三軍儀隊，儀隊用以展現壯盛軍容與精湛訓練外，並代表國軍軍威及榮譽精神，各軍儀隊平時執行眾多勤務，是代表國家門面並展示壯盛軍容，儀隊展現精彩演出。記者季相儒／攝影

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