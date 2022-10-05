影／三軍樂儀隊國慶預演 展現精實苦練成果

國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將在今年國慶大會上進行序幕表演，今天三軍樂儀隊在憲指部進行彩排訓練，雖然天色不作美還飄著小雨，但三軍樂儀隊憑藉著日常精實的訓練仍順利完成演出。

首先進場的國軍聯合樂隊是由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，是國家門面及壯盛軍容的象徵。這次樂隊帶來多首自創曲，首先進場的曲目「捍衛進行曲」和下半場的「衛國進行曲」以及離場曲目「幸福藍圖進行曲」都是由陸軍樂隊李錚治中士所創作，特別結合今年國慶主題設計，樂曲磅礡浩蕩，展現全民捍衛國土決心。