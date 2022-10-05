影／美方軍售提早交貨 邱國正透露交貨原則

美議員提案加速對台軍售授權儲存軍火，認為除了烏克蘭外，台灣也是需要提升自我防衛能力的國家，國防部長邱國正今在立法院表示可能今年就會有些軍火提前交貨，國防部就是秉持精準、機動、遠程、射程等原則與美方交涉需要的軍火。

邱國正表示，在與大陸不對稱軍力的整備中，不方便透露與美方交涉的購買內容，但我方絕對需要具機動性且精準的武器，也要有遠距離射程的軍備，才能面對中共的挑性威脅有嚇阻力。