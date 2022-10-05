邱國正證實與夏威夷州軍事合作 披露「他」原另有任用

針對我國軍專案與美國國民兵進行軍事合作交流，國防部長邱國正上午在立法院證實，除與夏威夷州外，還可以擴大。而對前往夏威夷訪問行程卻被曝光的前政戰局長簡士偉，立委質疑他退役前訪美，是否為「畢業旅行」？邱國正耐人尋味表示：當初要去時「他不知道自已要退」，他說此案須持續清查。

邱國正上午率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委江啟臣質詢表示，國防部與美國國民兵合作案，有進展嗎？邱國正表示，這方面有進展，交流持續進行。立委追問：是與夏威夷州嗎？邱國正說，可以擴大。他說，此案有進展，進一步交流都在作，而交流對象一定是對國軍動員防衛有作用的對象。

立委追問，這是政戰局長（簡士偉）這次去夏威夷州的理由嗎？邱國正說，不是，他另有政戰局的工作。但立委質疑，這位政戰局長回來就退休了，而行程竟遭曝光，難道這件事就這樣不見了？邱國正表示，此案要檢討，他坦承，此案從計畫到執行、管控等，確有須檢討之處。

立委追問，這位局長既要退休，為何要去夏威夷？是畢業旅行嗎？但邱國正說，不，當初要去時「他不知道自已要退」，他年齡還沒到。立委說，簡是正常屆齡退休？還是因此行程曝光事件而退休？邱國正說，不是因為此事件退休，而是國防部原來就有考慮人事調整，原來就有規畫。

江啟臣說，此案涉及洩密？但國防部卻發出新聞稿宣稱是錯假訊息。邱國正說，不是這樣。立委批評，行程包括購物都弄出來，是很嚴重的洩密事件，必須清查續追，該懲處要懲處。邱國正則說，要查，此案還沒結。

簡士偉退伍前率隊前往夏威夷訪問，拜會美軍太平洋司令部特戰指揮部等單位，但包括公務、餐敘等行程文字資料遭到媒體刊播曝光。簡士偉現已退伍接任軍友社秘書長。有媒體曾披露外傳簡士偉原可能接任國安局要職。