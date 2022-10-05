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明年元旦公告兵役延長？ 邱國正：嚴密準備中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對兵役將延長一年何時要正式對外公告？國防部長邱國正（右）上午在立法院外交及國防委員會提出說法。圖／取自立法院直播
針對兵役將延長一年何時要正式對外公告？國防部長邱國正（右）上午在立法院外交及國防委員會提出說法。圖／取自立法院直播

針對兵役將延長一年何時要正式對外公告？國防部長邱國正上午在立法院表示，公告期需要一年，如果「跨元旦」（公告）就須延後一年。邱國正坦承這項議題緊迫，但他不能說哪天會公告，但在準備當中，目前嚴密規畫中。

邱國正上午率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，針對今年國防預算高達5800億元，邱國正會前受訪表示，公開預算是包含年度、特別預算，尤其年度預算當初人維費、作維費與軍投，每年軍事投資大概有三成。

對美國擬修法融資援台，若成真，國軍對採購武器裝備有選擇權嗎？邱國正表示，國家建軍備戰是依據本身的規畫，一個軍購案的成立要看作戰需求，「外國融資給我們多少資源就要左右我們？『不會的』，我們有自己的基礎跟條件，只要違反這基礎跟條件，我們會跟他（美方）討論，不能硬塞、他也不會硬塞，他也有這個責任堅持立場，請大家放心，國防部不會因此錯亂」。

而針對當前兩岸情勢，邱國正說，國軍工作每天做戰備，不希望戰爭發生，但無法預期戰爭會不會發生，做好準備是國軍現在能做的、必要做的。

對外傳明年初將公告兵役延長，邱國正表示，公告期需要一年，一年如果跨元旦就延後一年，這項議題也蠻緊迫的，他不能說哪天會公告，但在準備當中，公告一年做調適，部會之間的意見還是要參酌調整，目前嚴密規畫中。

對於日本昨日發布北韓發射導彈越過日本本土，我國是否應比照？邱國正表示，每個國家標準不一樣，我們說情勢很緊張，但敵情掌握一定掌握的很好，什麼時候發布、不發布，國防部會拿捏，日本怎做不干預。

邱國正 國軍 日本

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