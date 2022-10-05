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美擬軍援台灣 邱國正：建軍備戰方向不變

聯合報／ 記者林縉明鄭媁／台北報導
國防部長邱國正（左）表示，面對共軍建立「新常態」，國軍戰備不停頓。記者曾學仁／攝影
國防部長邱國正（左）表示，面對共軍建立「新常態」，國軍戰備不停頓。記者曾學仁／攝影

美國國防部長奧斯汀受訪表示，美國總統拜登「出兵協防台灣」的意思很清楚，美軍「隨時準備好維護美國的利益、履行我們的承諾」。行政院長蘇貞昌昨天表示，美國一再表達台美關係堅若磐石，但國家還是要自己防守，一定要自助才能人助，保持備戰、不求戰、不畏戰。

國民黨立委江啟臣質詢時關注義務役期延長，是否在選後定案。國防部長邱國正答覆，目前正在研議，沒有考量選舉問題；蘇貞昌指出，現在還沒定案，若各部會協調好了，會提前一年預告。

邱國正進入議場前，回應媒體詢問有關奧斯汀的談話內容。邱國正指出，從最近這幾年來看，中共確實在建立新常態，雖然美國國防部不認為中共會立即進犯台灣的說法有情報根據，但國軍「不會認為沒有當前急迫性」，國軍持續應對，戰備工作沒有停頓，不會因為「敵人可能會緩」的一句話，戰備也緩下來。

蘇貞昌昨率相關部會首長赴立法院報告明年度中央政府總預算案。無黨籍立委黃國書質詢，中共軍機逾越台海中線次數增加，且水面軍艦活動也更多，美國也對此相當關注，面對這樣「新常態」，國防部如何因應。

邱國正表示，早期在台灣北方及南方雖然有中共機艦，頻次及數量沒有這麼頻繁，這幾個月來，不管是頻次、數量，甚至範圍也有大幅度變化，「現在已變成新常態」，國軍都有相對應處方式，也會變通，隨時調整，現在正調整中。

美國參、眾議院提出台灣政策法案中，皆提到擬提供台灣六十五億美元軍事援助。邱國正說，美國對我幫助樂見其成，但各國建軍備戰有一定模式，根據敵情擬定，就算有國外資金挹注，會妥善應用；他可以保證，建軍備戰不會有任何變化，更不會因為挹注就調整資源方向，會謹慎應對。

美國 邱國正 中共

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