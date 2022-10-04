美擬提供65億美元軍事援助 邱國正：建軍備戰方向不變

美國國防部長奧斯汀受訪表示，美國總統拜登「出兵協防台灣」的意思很清楚，並強調美軍「隨時準備好維護美國的利益、履行我們的承諾」。行政院長蘇貞昌今天回應，美國一再表示台美關係堅若磐石，國家還是要自己防守，一定要自助才能人助，保持備戰、不求戰、不畏戰，努力守住自由民主，不讓外敵侵擾。

蘇貞昌今天率相關部會首長赴立法院列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時表示，中共軍機逾越台灣海峽中線次數增加，且水面艦活動也更多，美國也對此相當關注，國防部面對這樣「新常態」該如何因應。

國防部長邱國正表示，早期在台灣北方及南方雖然有中共機艦，頻次及數量沒有這麼頻繁，但這幾個月來，不管是頻次、數量，甚至範圍也有大幅度變化，「現在已變成新常態」，國軍都有相對應處方式，也會變通，隨時調整，現在正調整中。

美國參、眾議院提出台灣政策法案中，皆提到擬提供台灣65億美元軍事援助，若此法案通過對台灣實質幫助為何，台灣該如何因應。

邱國正說，美國對我幫助樂見其成，但各國建軍備戰有一定模式，根據敵情擬定，就算有國外資金應注，會妥善應用，他可以保證建軍備戰不會有任何變化，更不會因為挹注資源方向就調整，這是蠻忌諱的事情，會謹慎應對。

至於台灣政策法案若通過，是否有助於美對台軍售案速度，邱國正表示，美對我資助不會納入軍購，一碼歸一碼，資金挹注對備戰、建軍不會有所變更。