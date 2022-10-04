快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美擬提供65億美元軍事援助 邱國正：建軍備戰方向不變

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）今赴立法院報告明年度中央政府總預算案，國防部長邱國正（右）備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左）今赴立法院報告明年度中央政府總預算案，國防部長邱國正（右）備詢。記者曾學仁／攝影

美國國防部長奧斯汀受訪表示，美國總統拜登「出兵協防台灣」的意思很清楚，並強調美軍「隨時準備好維護美國的利益、履行我們的承諾」。行政院長蘇貞昌今天回應，美國一再表示台美關係堅若磐石，國家還是要自己防守，一定要自助才能人助，保持備戰、不求戰、不畏戰，努力守住自由民主，不讓外敵侵擾。

蘇貞昌今天率相關部會首長赴立法院列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時表示，中共軍機逾越台灣海峽中線次數增加，且水面艦活動也更多，美國也對此相當關注，國防部面對這樣「新常態」該如何因應。

國防部長邱國正表示，早期在台灣北方及南方雖然有中共機艦，頻次及數量沒有這麼頻繁，但這幾個月來，不管是頻次、數量，甚至範圍也有大幅度變化，「現在已變成新常態」，國軍都有相對應處方式，也會變通，隨時調整，現在正調整中。

美國參、眾議院提出台灣政策法案中，皆提到擬提供台灣65億美元軍事援助，若此法案通過對台灣實質幫助為何，台灣該如何因應。

邱國正說，美國對我幫助樂見其成，但各國建軍備戰有一定模式，根據敵情擬定，就算有國外資金應注，會妥善應用，他可以保證建軍備戰不會有任何變化，更不會因為挹注資源方向就調整，這是蠻忌諱的事情，會謹慎應對。

至於台灣政策法案若通過，是否有助於美對台軍售案速度，邱國正表示，美對我資助不會納入軍購，一碼歸一碼，資金挹注對備戰、建軍不會有所變更。

美國 邱國正 國防部

延伸閱讀

10月13日邊境解封改0+7 蘇貞昌：都準備好了

裴偉認錄音檔膨風 蘇貞昌重申：他跟蔡總統從未干預

中共建立新常態 邱國正：國軍戰備不停頓

陳琬惠砲轟蘇貞昌不調查鏡電視 為何來評價宜蘭人標準

相關新聞

軍人退休俸被扣稅 馮世寬不滿立委質詢語氣又暴怒

針對呂玉玲質詢時表示，自己接到民眾陳情，年金改革後退撫基金應該是免扣稅，但退輔會依然扣稅，影響1萬200多人、扣走近3億...

軍人退休俸被扣稅 馮世寬不滿立委語氣暴怒 蘇拍背安撫

2018年軍公教年金改革後，軍職人員退伍除役後，可領取退休俸且免納所得稅。國民黨立委呂玉玲上午在立法院總質詢時指出，軍公...

美擬提供65億美元軍事援助 邱國正：建軍備戰方向不變

美國國防部長奧斯汀受訪表示，美國總統拜登「出兵協防台灣」的意思很清楚，並強調美軍「隨時準備好維護美國的利益、履行我們的承...

邱國正：中共是在建立新常態 國軍戰備不停頓

國防部長邱國正今天表示，中共確實在建立新常態，國軍認為當前有急迫性，國軍戰備工作沒有停頓，不會因為「敵人可能會緩」的一句...

蘇貞昌報告112年總預算 其中國防預算成長12.9%

行政院長蘇貞昌今天率相關部會赴立法院提出明年度中央政府總預算報告。其中，國防部主管預算編列4151億元，較今年度增加47...

台國防部：美方願全力協助台海局勢與軍售窒礙

中華民國國防部軍備副部長王信龍3日在美國維吉尼亞州里奇蒙市（Richmond）參加美台國防工業會議，他說，在閉門會談中提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。