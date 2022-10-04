台國防部：美方願全力協助台海局勢與軍售窒礙

中華民國國防部軍備副部長王信龍3日在美國維吉尼亞州里奇蒙市（Richmond）參加美台國防工業會議，他說，在閉門會談中提出台海局勢和軍售窒礙等問題，美方稱願全力協助。

王信龍說，台灣爭取參與美國的環太平洋軍演，尋求強化雙邊情資交換；台灣希望參與美國及盟國的聯合演訓，以及在無人機技術領域合作研發，美國在場與會人士包含官員均相當認同。

美台商會5月公開質疑拜登政府的軍售政策，指其將軍售窄化到不對稱戰力，不夠全面協助台灣應對威脅。

對此，王信龍表示，建構不對稱戰力是近兩年來台美雙建立的共識，國防部將「發展不對稱戰力、妥善傳統戰力」並進，因應當前敵情威脅。

王信龍在專題演講提到，「未來仍將持續建構多層次與多領域戰力，依敵情威脅與防衛需求，在不對稱作戰及傳統武器基本戰力間作最審慎的評估，以符合台灣實際需要，並獲致最大效益。」

王信龍舉例，針對傳統戰力的妥善，台灣在拜登政府上任以來共投資24.3億美元，這不是忽視，反而是積極、以更快速度恢復妥善。

針對台灣政策法案擬分5年軍援台灣65億美元，王信龍表示，會持續和美國行政部門研析，將有限預算花在刀口上審慎考量。