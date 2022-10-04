俄烏戰爭啟示 台國防部：預期俄消陸長 籲協力圍堵中共

中華民國國防部軍備副部長王信龍3日在美台國防工業會議發表專題演說，他表示，可預見俄烏戰後，俄羅斯威脅能力降低，中共勢力擴張，加劇印太乃至全球安全環境惡化，需提高警覺應對中國崛起，協力合作戰略圍堵中共。

王信龍提到3處可合作面向，首先，美台加強分享預警情資，希望與友盟整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中共無人機侵擾。

其次，王信龍說，為應對中共的反介入作戰和海上封鎖，台灣應建立戰爭儲備能量與後勤需求備份，確保糧食、油料及彈藥充足。

第三，王信龍提到，俄烏戰前雙方出現大規模網路攻防，影響烏國政府、金融機構運作乃至民心穩定；若中共對台發動攻擊，必先侵駭通信、網路及海底電纜等關鍵基礎設施，並攻擊台灣軍隊指管通情系統，製造台灣社會恐慌，切斷台灣與國際通聯管道，阻止台灣爭取外援，使台灣無法實施三軍聯合作戰。

王信龍表示，未來戰場景況是「預警時間短、作戰節奏快」，除了台灣要加強防護關鍵基礎設施，整合指管系統外，還希望能和美國建立資訊分享管道，強化軍事互通性及指管通資強偵監的鏈結性，以有效反制中共軍事行動。

此外，王信龍表示，期盼對美軍購項目能如期如質交裝、能和美國進行資通電交流演練、與民主國家建立戰略溝通平台及後備動員交流機制、爭取台灣參與聯合海空演訓、台美科研人員共同合作或開發生產與技術協助、情資分享情報，與軍備交流等。

以俄烏戰爭發展為例，王信龍表示，如今戰況膠著，外界對烏克蘭軍援，加上國際社會對俄國的經濟制裁和孤立，使得俄國整體國力下滑；隨著英德等國提高國防預算，預期北約的防衛能力會顯著提升，但也埋下未來歐洲大陸動盪隱憂。

王信龍表示，美國在其中扮演關鍵角色，號召民主國家提供軍資、武器和情報，美國未來在全球的影響力將會提升，更有力量主導區域戰略布局，維護和平穩定。

王信龍表示，俄羅斯侵略烏克蘭造成平民無辜傷亡，嚴重危害世界和平秩序，使台海安全成為關注焦點；若民主台灣受侵略，整個印太地區、乃至全球安全都將受到巨大衝擊。