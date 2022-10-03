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政戰局長簡士偉退伍 接任軍友社秘書長

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社理事長黃呈琮（中）主持秘書長交接，原代秘書長謝明德（左）將印信交給新任秘書長簡士偉（右）。圖/軍聞社
軍友社理事長黃呈琮（中）主持秘書長交接，原代秘書長謝明德（左）將印信交給新任秘書長簡士偉（右）。圖/軍聞社

國防部政戰局長簡士偉中將於10月1日退伍，今天（3日）接任中華民國軍人之友社秘書長。簡士偉是軍友社成立以來第25任秘書長，也是第一位由政戰局長轉任的秘書長。

軍友社3日上午在台北國軍英雄館舉行秘書長交接典禮，由理事長黃呈琮主持，新任政戰局長楊安中將代表國防部出席觀禮。簡士偉與先前代理職務的副秘書長謝明德交接印信，正式履任新職。

黃呈琮致詞指出，軍友社成立71年來，在歷任秘書長奉獻與傳承下日新又新，未來持續發揚社會服務功能，端賴繼任者銳意發揚。簡士偉軍旅生涯待人誠懇，處事積極，獲得國防部推薦聘任，相信軍友社必有一番嶄新風貌。期許他能帶領全體同仁，為軍友社開創更美好明天。

楊安表示，簡士偉在軍中37年，對基層官兵照顧與服務有豐富經驗，關心每位官兵及眷屬；相信未來在其擘劃下，照顧官兵及眷屬將能最大發揮，各項社務推展，也能更加順遂。

軍友社是民國40年由蔣經國創立，功能是作為軍方與民間商界的橋樑，例如發動各地工商團體敬軍勞軍，慰問軍中服役子弟等。歷任理事長多由工商界大老出任，實際社務則由秘書長主持，其職務在創設初期稱為總幹事，由國防部派遣政戰將領擔任，後來改稱總幹事，由退伍後的政戰將領擔任。以往的秘書長，多半出身軍種政戰主任，由前局長擔任秘書長，簡士偉是第一人。

國防部 國軍 蔣經國

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