美國挺台、戰爭效應 民眾態度趨保守

「抗中保台」聲量微降！學者陳方隅3日透過民調指出，俄烏戰爭爆發以來，民眾對台灣自我防衛的支持度並沒有因此上升。中研院社會研究所所長陳志柔指出，美國頻頻挺台、台灣國際聲量上漲時，民眾支持抗中保台比例卻沒有增加，顯示台灣民眾有更保守的趨勢。

民意是國防基礎

國家安全研究院董事長霍守業表示，國防的力量與結構需要民意強烈的支持才能發揮功能。他擔心，民眾仍缺乏對國軍的理解，也削減對國軍的支持與投入，更進一步影響到「全民作戰、全民國防」的力量。

他說，俄烏戰爭中，兩國都曾發生大量民眾逃離的狀況。烏克蘭老弱婦孺於開戰時逃離國境，但俄羅斯民眾卻是在動員令發布時趕緊逃兵，意味著俄羅斯國防與戰爭並沒得到國民的支持。霍守業引用《孫子兵法》強調，「道者，令民與上同意，可與之死，可與之生，而不畏危也」，顯見民意與國防的關係。

分化遽增

東吳大學政治學助理教授陳方隅指出，民調探討俄烏戰爭爆發以來，台灣民眾對「自我防衛」的支持度是否改變？他說，網路與媒體曝光了大量戰爭的狀況，引發全世界關注，更讓「很久沒看到戰爭的民眾，真切看到戰爭的細節」，但不同的媒體與立場對戰爭有著全然不同的詮釋。

例如泛藍支持者對台美關係普遍較悲觀，並期待中國能帶來的經濟發展潛力，泛綠支持者則相反，無法接受中共威嚇台灣，他說，政黨傾向相當影響到人們對戰爭的態度。

保守綏靖傾向微增

陳方隅表示，俄烏戰爭後，「台灣對自我防衛的平均支持度沒有顯著改變，但是兩極化的程度卻有顯著的增加」，意味著有較高比例的民眾選擇「非常支持」或「非常不支持」台灣強化自我防衛。他認為，該民調揭示了台灣民眾受到戰爭帶來的影響，政府應進一步設定政策宣導方向，強化國民自我防衛的決心。

陳志柔指出，除了俄烏戰爭之外，中國與美國的態度，也會影響民眾。他舉出另一篇中研院的調查說，儘管國際社會近期對台聲量遽增，但台灣民眾「抗中保台」的比例反而微幅下降，顯示台灣保守綏靖傾向有微增。

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