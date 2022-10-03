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陸軍司令徐衍璞為國軍首位女性中將陳育琳授階
國防部上周陸續完成高階政戰將領調整，國防部政戰局長由楊安接任，副局長則由張維新接任。陳育琳接任陸軍司令部政戰主任，晉升首位女性中將。相關人事案已於本月1日生效。
政戰局長簡士偉屆齡退役，牽動人事調整。原陸軍司令部政戰主任楊安調任現職，遺缺由陳育琳接任，並晉升中將；原陸軍司令部政戰部副主任張維新則調任政戰局副局長。
陸軍司令徐衍璞上月30日主為陳育琳授中將階，並表示期盼借重陳育琳的專業學養與豐富經驗，持續推動「扎根基層、落實訓練、危安防處」的核心工作，為陸軍政戰工作開創新局。
徐衍璞特別表示，陳育琳曾任馬防部、6軍團政戰主任及政戰學院院長，歷任職務均有卓著績效與優異表現；此次榮調陸軍司令部政戰主任一職，成為國軍史上首位女性中將。
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