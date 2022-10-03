日艦騷擾我科研船 任日軍艦艇梭巡東部外海後遺症顯現

台灣大學「新海研1號」研究船上月29日在花蓮港東南方69浬海域執行科研任務，遭日本公務船試圖干涉騷擾，並宣稱水域屬日方經濟海域，經海巡署緊急派艦馳援，三艦對峙長達10小時。政府任由日艦在東部外海梭巡的後遺症逐漸顯現。

「新海研1號」由蔡總統命名，總噸位2200噸，船長66米、船寬14.8米、深7米，可搭乘19名船員及28名研究人員，採電力動力推進，具備多音束測深、水文探測與海水採樣等系統，2020年7月下水。

海巡署證實，29日海巡署「花蓮艦」戒護期間，發現日本公務船在「新海研一號」船附近海域監控，「花蓮艦」隨即趨前部署於「新」船與日船之間，避免研究船作業遭受日船干擾，期間「花蓮艦」向日船廣播該海域屬我方專屬經濟海域，請日方勿干擾我研究船。未來海巡署將持續保護我國研究船作業安全及權益。

根據海巡署情資顯示，海巡東機隊9月29日上午11時許接獲位於花蓮港東南方69浬（座標23-38N、122-49E）的「新海研1號」通報，一艘日艦於花蓮港東南方73浬（23-48N、122-56E）不斷向「新海研1號」接近中，東機隊派遣花蓮艦戒護新海研一號。

「新海研一號」作業區域達花蓮港東南78浬（23-37N、123-00E），屬台日各自主張200浬專屬經濟海域的重疊範圍。日方主張雙方重疊海域的中間線是座標23-43N、122-31E水域，當時海研一號在此座標以西的位置。

花蓮艦當日趕抵後部署於「新海研1號」與日本公務船之間，並向日艦廣播主張該處為我國專屬經濟海域，日方也回嗆主張該處為日本專屬經濟海域。三艦對峙到當晚9時15分，「新海研1號」先離開日本所主張水域中間線以西、23-43N、122-31E位置後，日本公務船也隨之離開，花蓮艦至晚間10時30分確定日本公務船已從雷達螢幕上消失，才恢復台日海域巡邏勤務，「新海研1號」持續於外海測站K105持續研究作業，花蓮隊另派遣35噸艇實施戒護。

據了解，因應共軍月前環台操演，日方以關切共軍舉措為由，加派艦艇不斷梭巡我東部海域，並藉以宣稱該海域為日本專屬經濟水域，我方因「台日親善」加上日方有「協防」之意，任由日艦趨近我花蓮、蘇澳外海，但如今後遺症逐漸顯現。