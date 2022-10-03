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美台商會：國務院官員睽違10年再登國防工業會議演說

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在會前記者會表示，印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）和國務院政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）將在閉門會議發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影
美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在會前記者會表示，印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）和國務院政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）將在閉門會議發表演說。華盛頓記者張文馨／攝影

美台國防工業會議2日至4日舉行，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在會前記者會表示，印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）和國務院政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）將在閉門會議發表演說；國務院官員睽違10年再次蒞會演說，而且是負責軍售事務的政軍局。

韓儒伯表示，美台商會年年邀請國務院官員參加，不過僅限工作層級官員到場，沒有資深官員發表演說；之所以如此，他說，關鍵在政府的態度，歐巴馬時代對中國大陸採取妥協式的中國政策，將對台軍售視為問題，並一度凍結對台軍售長達4年。

韓儒伯說，國務院近幾年變化很大，從過去小心謹慎，經過這段時間的情勢發展，變得更加願意表態。

此外，韓儒伯說，國務院過去2次派員演說，來的都是東亞局官員；這次參加的是負責軍售業務的政軍局官員，雙邊能更直接對話促進軍售流程。

韓儒伯表示，拜登政府極為支持這項活動，派出國務院和國防部官員，不是演說完就離開，他們會待滿兩天，與會者有充分機會和負責台灣事務的資深官員互動。

美台商會5月聲明公開質疑拜登政府的軍售政策，反對將軍售窄化到中國大陸對台灣發動攻擊的第一天（D-Day），而非全面評估中國大陸的威脅；韓儒伯表示，仍在積極了解拜登政府對台灣軍售政策的意義。

韓儒伯表示，這是第21年舉辦美台國防工業會議，今年有172人報名參加；預計會談到灰色地帶行動、對台灣的安全評估、討論如何加速台灣軍售流程、強化訓練，也會談到台灣政策法案，關切未來幾年內台灣可能有機會獲得的65億美元軍援可以如何運用。

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