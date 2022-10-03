海軍擬造輕巡艦 學者專家：憂心影響海軍艦隊生存率

針對海軍擬從明年起於三年內完成兩艘新一代「輕型巡防艦」，學者認為這是為因應共軍長時間在台灣周邊保持4艘船艦對我構成的灰帶威脅。但有專家擔心在國軍「軍事投資」預算極為吃緊的情況下，「輕型巡防艦」可能會排擠掉海軍新一代、具備應付中共飽和攻擊能力的新型巡防艦的建造預算，對海軍水面艦隊在未來戰場的存活率造成影響。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，相較90年韓國只能自製「蔚山艦」現則能建造大型神盾艦，中科院發展以「台版神盾」核心的「被動相位陣列雷達」(PESA)可能的性能與體積，無法滿足海軍原先設定的「震海」新世代巡防艦的噸位需求，因此計畫延宕。而考慮中共8月軍演時模擬對台灣的海上封控、以及常時在台灣周邊保持4艘船艦對我構成的灰帶威脅，國軍主戰艦艇艦齡較為陳舊，因此將建造2000噸級的巡防艦以為因應。

蘇紫雲認為，這涉及軍備研發的機會與風險管理，若不走出自製神盾艦的第一步，相關單位可能永遠無法獲得實際工程經驗發展新式裝備，因此可參照先進國家的作法，將新式裝備的研發列為「實驗艦」如美國的「X計畫」系列，如此可控制風險成本，另將成熟技術的造艦計畫列為戰備生產選項，如此在計畫綱要的擬定可較為清晰，也避免用兵單位計畫人員擔負的政策責任，才有辦法讓用兵與造兵形成良性循環，滿足國防自主的長遠目標。

但國家政策基金會副研究員揭仲擔心，在國軍「軍事投資」預算極為吃緊的情況下，「輕型巡防艦」可能會排擠掉海軍新一代、具備應付中共飽和攻擊能力的新型巡防艦的建造預算，對海軍水面艦隊在未來戰場的存活率造成影響。

揭仲指出，目前國軍僅有4艘基隆級驅逐艦具備應付飽和攻擊的能力，但因為不具備神盾雷達和垂直發射系統，在面對當前共軍的飛彈飽和攻擊時就已經很吃力，更何況未來五年或十年。因此，籌獲新一代具備神盾雷達與垂直發射系統的主戰艦艇，才應該是海軍除潛艦外的當務之急。「輕型巡防艦」固然可提升海軍應付共軍8月軍演後，大幅增加的海上灰色地帶行為，但對改善海軍應付中共飽和攻擊能力不足的缺失方面，助益其實相當有限；卻很有可能因為預算排擠，使新一代主戰巡防艦的籌獲被大幅推遲。