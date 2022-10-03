蘇紫雲：共軍配備心理戰專用軍機 對台進行短波廣播

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，短波無線電可利用大氣層的電離層反射作用，具有越地平線的長程傳播功能，因此各國都作為跨國播音或軍事任務之用，戰時可作為「擾敵、誘敵、對海外情戰人員下達作戰指令」的工具，確實有其必要。他說，短波廣播也是共軍對台灣進行灰色地帶衝突的手段之一，配備有搭載各類廣播電視發射器材的心理戰專用軍機。

對何謂灰色地帶衝突，蘇紫雲表示，灰帶衝突的定義，依照學界智庫或官方的論述，灰帶衝突的手段主要包含經濟、資訊攻擊、以及「準軍事」（quasimilitary）等手段，其本質是「家園戰爭」（home front），藉由對手內部壓力改變政策現狀，更可轉為顛覆工具。透過網路、手機的快速傳播，正改變政治與戰爭本質。

蘇紫雲表示，結合資訊流的操作，其混雜宣傳、辯論、圖像與敘事（narratives）方式，得以對標的國的決策造成時間及輿論壓力。其中以準軍事行動更具脅迫性、時間壓力、且更為民眾關注，因此成為特定國家傳達政治意志或宣傳的工具。因此包括短波廣播也是中共對台灣進行灰帶衝突的手段之一，中共空軍甚至有利用運八改裝的「高新七號」，搭載各類廣播電視發射器材的的專用心理戰軍機。

蘇紫雲表示，短波無線電可利用大氣層的電離層反射作用，具有越地平線的長程傳播功能，因此各國都用為跨國播音或軍事任務之用。由立院公開資料觀察，軍情系統的短波設備，平常用以干擾、反制中共的心戰廣播，戰時則用對中共東南沿岸進行心戰廣播、或傳遞情報指令給敵後人員。另一據有短波發射功能的為中央廣播電台，但由於財團法人化且預算約僅4億餘元，因此軍情局強化短波裝備的投資與能力，的確有其必要。但值得注意的是，由於受到我國「採購法」規範，軍情局的設備採購也在採購網公告，另敵方有更高機會了解其系統設備的特性進而反制，此為我民主制度可能為敵所用的弱點，可考慮修法以為防範。