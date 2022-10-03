軍情局強化短波廣播天線 揭仲：非機動式開戰易遭摧毀

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍事情報局明年將耗資億餘元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度。圖為中央廣播電台對大陸廣播的短波天線群。記者洪哲政／攝影
國防部軍事情報局明年將耗資億餘元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度。圖為中央廣播電台對大陸廣播的短波天線群。記者洪哲政／攝影

國防部軍事情報局將重新建構、強化短波廣播天線陣地對中共實施情報作戰，國家政策基金會副研究員揭仲今（2）天表示，軍情局的主要目的，應該是想在戰時作為「擾敵、誘敵、對海外情戰人員下達作戰指令」的工具，這點確實有其必要；但重點在於短波天線場設施能否在戰時機動到其他地點繼續操作，因為倘若是固定式的，開戰後不久恐怕就有被摧毀的可能。

揭仲指出，所謂「灰色地帶策略」，是「在相對穩定的威懾和保證外，試圖不訴諸直接和較大規模地使用武力，達到安全目的之一個、或一系列行動」；採用「灰色地帶策略」之目的，是「希望能在不引起武力反應的前提下，改變現狀」。

揭仲說，至於「灰色地帶行為」就是為遂行「灰色地帶策略」所採取的行動，目的是透過漸進、「切香腸」的方式來尋求優勢的地位，實現政策目標。「灰色地帶行為」結合了外交、經濟、政治和軍事等傳統政策工具，其強烈程度從低到高漸次上升，分別是敘事戰爭、剝奪繁榮、民事介入、積極滲透、強制性信號( coercive signaling)和代理人破壞( proxy disruption)等。

針對國防部軍事情報局擬建構的新型短波天線發射陣地，揭仲表示，軍情局應該是想用「反制中共對台的敘事戰爭」為由，來強化投資的正當性；但面對涵蓋報紙、通訊社、電台、電視、網路、出版等100多種新聞產品的「解放軍新聞傳播中心」，軍情局這種傳統的廣播，所能產生的反制效果恐怕很有限。揭仲認為，軍情局的主要目的，應該是想在戰時作為「擾敵、誘敵、對海外情戰人員下達作戰指令」的工具，這點確實有其必要；但重點在於這個設施能否在戰時機動到其他地點繼續操作，因為倘若是固定式的，開戰後不久恐怕就有被摧毀的可能。

戰爭 中共

延伸閱讀

新年度國防預算 專家指國土防衛持久作戰金額大幅增加

圖解美中台戰力比較：2027終須一戰？「沒人在預告戰爭的啦！」

F-16V集制海、制空武器於一身 揭仲解析：任務應分開

共軍稱今起在台灣海空戰備警巡 揭仲：非對台量身訂做

相關新聞

蘇紫雲：共軍配備心理戰專用軍機 對台進行短波廣播

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，短波無線電可利用大氣層的電離層反射作用，具有越地平線的長程傳播功能，...

軍情局強化短波廣播天線 揭仲：非機動式開戰易遭摧毀

國防部軍事情報局將重新建構、強化短波廣播天線陣地對中共實施情報作戰，國家政策基金會副研究員揭仲今（2）天表示，軍情局的主...

沱江艦不適灰色地帶作戰 海軍三年內要造出輕型巡防艦

海軍官員表示，由於中科院研發的被動式相位雷達不符合海軍建軍需要，海軍明年起將在三年內，完成兩艘新一代「輕型巡防艦」原型艦...

獨／主導對陸廣播電波戰 軍情局遷建更新短波天線場

備戰灰色戰場！國防部軍事情報局明年將耗資億元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度，平時以全天候...

國軍今偵獲共軍二型無人機 於西南防空識别區出沒

國軍今偵獲共軍二型無人機於我西南防空識别區活動，並一度踰越台灣海峽中線的延伸空域。國防部表示，迄17時止，國軍偵獲共機2...

及齡役男創新低 吳斯懷：國家戰略出問題

我國及齡役男僅剩11萬8000餘人，已降至近10年來新低！立法院預算中心公佈111年度徵兵及齡男子調查結果人數，呼籲國防部應儘早因應。立委吳斯懷受訪時說，役男問題牽涉到就業與教育，是蔡政府需要直面的問題，呼籲國家戰略指導應即時修正，他強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。