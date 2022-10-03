軍情局強化短波廣播天線 揭仲：非機動式開戰易遭摧毀

國防部軍事情報局將重新建構、強化短波廣播天線陣地對中共實施情報作戰，國家政策基金會副研究員揭仲今（2）天表示，軍情局的主要目的，應該是想在戰時作為「擾敵、誘敵、對海外情戰人員下達作戰指令」的工具，這點確實有其必要；但重點在於短波天線場設施能否在戰時機動到其他地點繼續操作，因為倘若是固定式的，開戰後不久恐怕就有被摧毀的可能。

揭仲指出，所謂「灰色地帶策略」，是「在相對穩定的威懾和保證外，試圖不訴諸直接和較大規模地使用武力，達到安全目的之一個、或一系列行動」；採用「灰色地帶策略」之目的，是「希望能在不引起武力反應的前提下，改變現狀」。

揭仲說，至於「灰色地帶行為」就是為遂行「灰色地帶策略」所採取的行動，目的是透過漸進、「切香腸」的方式來尋求優勢的地位，實現政策目標。「灰色地帶行為」結合了外交、經濟、政治和軍事等傳統政策工具，其強烈程度從低到高漸次上升，分別是敘事戰爭、剝奪繁榮、民事介入、積極滲透、強制性信號( coercive signaling)和代理人破壞( proxy disruption)等。

針對國防部軍事情報局擬建構的新型短波天線發射陣地，揭仲表示，軍情局應該是想用「反制中共對台的敘事戰爭」為由，來強化投資的正當性；但面對涵蓋報紙、通訊社、電台、電視、網路、出版等100多種新聞產品的「解放軍新聞傳播中心」，軍情局這種傳統的廣播，所能產生的反制效果恐怕很有限。揭仲認為，軍情局的主要目的，應該是想在戰時作為「擾敵、誘敵、對海外情戰人員下達作戰指令」的工具，這點確實有其必要；但重點在於這個設施能否在戰時機動到其他地點繼續操作，因為倘若是固定式的，開戰後不久恐怕就有被摧毀的可能。