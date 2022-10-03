沱江艦不適灰色地帶作戰 海軍三年內要造出輕型巡防艦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院2018年曾對外展示與台船合作開發的1400噸輕型巡防艦概念圖。 圖／中科院Youtube頻道
中科院2018年曾對外展示與台船合作開發的1400噸輕型巡防艦概念圖。 圖／中科院Youtube頻道

海軍官員表示，由於中科院研發的被動式相位雷達不符合海軍建軍需要，海軍明年起將在三年內，完成兩艘新一代「輕型巡防艦」原型艦設計與建造，以因應當前對大陸灰色地帶作戰威脅任務的迫切需求。

國防部最新業務報告表示，國軍當前軍事投資五大優先，包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」。國防部112年預算案顯示，海軍將流用原新一代飛彈巡防艦原型艦「震海計畫」案內現有約245億元預算，改建造兩艘2000噸級具備戰場管理、區域防空、反潛、水面作戰及電子作戰能力的新一代輕型巡防艦原型艦，計畫用來執行支隊護衛、哨戒、偵察、防禦與區域反潛等任務。

不過，這筆預算原支用於建造「震海專案」新一代飛彈巡防艦原型艦，預算科子目業經立法院三讀審議通過，已成為法律案。海軍能否直接流用，改建兩艘輕型巡防艦？外界有疑義。

官員表示，海軍之所揚棄原「震海計畫」興建4500噸級新一代飛彈巡防艦，一則是中科院為此案所研發的艦載固定式相位陣列雷達，屬於被動式，「不出五年」就不再符合海軍需求，海軍將繼續尋求主動式相位陣列雷達；此外，海軍與海巡陸續建造沱江級、安平級飛彈巡邏艦，可充分執行不對稱作戰，但因耐波性限制，不適合出海執行監控或伴航共艦的灰色地帶作戰任務，因此海軍須緊急尋求快速可取得的新艦。

原「震海計畫」規劃108年至115年執行完畢，目前只剩三年期程能完成兩艘輕型巡防艦設計與建造。官員深具信心表示：屆時拭目以待。

海軍 飛彈 中科院

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