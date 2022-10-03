獨／主導對陸廣播電波戰 軍情局遷建更新短波天線場

備戰灰色戰場！國防部軍事情報局明年將耗資億元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度，平時以全天候戰備形態，作為反制大陸廣播電波、國際情報合作之用，戰時則成為國軍擾敵、誘敵，對海外情戰人員下達作戰指令的管道。訊號以涵蓋整個大陸華南、華中與華北地區為目標，藉由廣播訊號對中國大陸實施情報作戰、通聯主導權責，將收歸軍方節制。

軍事情報局轄有復興廣播電台，目前改納國防部政治作戰局播音大隊管轄，頻率現有第一網、第二網外，還有向大陸地區播送台灣風土民情介紹的「短波網」。與國防部心戰大隊的「光華之聲」、漢聲電台相同，情報電台除一般廣播內容播送外，主要是藉由各地發射天線電波強度，針對大陸對台宣傳電波實施「蓋台」，並藉由電波實施作戰，如漢聲電台的電波，就附掛有「防情負載波」，可協助傳遞雷達防空情報。

復興電台則是藉由廣播執行情報通訊任務。二戰時期聯軍登陸諾曼第前，就曾透過情報電台播送「秋日裡／小提琴啁啾聲響」詩文，作為動員法國地下反抗軍的情報訊號。復興電台的設立，情戰功能是透過廣播實施欺敵、誘敵與擾敵任務，戰時可透過短波對海外情報作戰人員下達指示。

國軍的情報廣播電台雖號稱訊號可覆蓋大陸華南、華中、華北與東南沿海地區，但天線設備年久失修，近年多轉向以網路訊號。但知情立委披露，軍情局以「達通專案」為名，將遷建現有復興電台短波發射陣地，並更新所有短波廣播設施，強化對大陸廣播滲透功能。全案預算已解凍開始執行，預計明（112）年完成。

中國大陸中央廣播電台短波訊號穿透性強，對我大肆實施灰色地帶作戰，我國北自淡水、南至台南沿海地區，都曾能收到訊號。我主要負責對大陸廣播的中央廣播電台，2013年裁撤短波覆蓋大陸面號稱全球第一的台南天馬發射台，當時兩岸政治氣氛所致，一度傳可能終止對中國大陸短波廣播，引發美方與租用央廣天線的美情報電台媒體關注，央廣本身雖也更新短波天線，但本身並未被賦予情報作戰任務。如今國軍將強化對陸短波廣播，將廣播情戰任務收歸執行，開闢另一個兩岸電波戰場，受到美方情報單位關注。