獨／主導對陸廣播電波戰 軍情局遷建更新短波天線場

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍事情報局明年將耗資億元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度。圖為中央廣播電台對大陸廣播的短波天線群。記者洪哲政／攝影
國防部軍事情報局明年將耗資億元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度。圖為中央廣播電台對大陸廣播的短波天線群。記者洪哲政／攝影

備戰灰色戰場！國防部軍事情報局明年將耗資億元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度，平時以全天候戰備形態，作為反制大陸廣播電波、國際情報合作之用，戰時則成為國軍擾敵、誘敵，對海外情戰人員下達作戰指令的管道。訊號以涵蓋整個大陸華南、華中與華北地區為目標，藉由廣播訊號對中國大陸實施情報作戰、通聯主導權責，將收歸軍方節制。

軍事情報局轄有復興廣播電台，目前改納國防部政治作戰局播音大隊管轄，頻率現有第一網、第二網外，還有向大陸地區播送台灣風土民情介紹的「短波網」。與國防部心戰大隊的「光華之聲」、漢聲電台相同，情報電台除一般廣播內容播送外，主要是藉由各地發射天線電波強度，針對大陸對台宣傳電波實施「蓋台」，並藉由電波實施作戰，如漢聲電台的電波，就附掛有「防情負載波」，可協助傳遞雷達防空情報。

復興電台則是藉由廣播執行情報通訊任務。二戰時期聯軍登陸諾曼第前，就曾透過情報電台播送「秋日裡／小提琴啁啾聲響」詩文，作為動員法國地下反抗軍的情報訊號。復興電台的設立，情戰功能是透過廣播實施欺敵、誘敵與擾敵任務，戰時可透過短波對海外情報作戰人員下達指示。

國軍的情報廣播電台雖號稱訊號可覆蓋大陸華南、華中、華北與東南沿海地區，但天線設備年久失修，近年多轉向以網路訊號。但知情立委披露，軍情局以「達通專案」為名，將遷建現有復興電台短波發射陣地，並更新所有短波廣播設施，強化對大陸廣播滲透功能。全案預算已解凍開始執行，預計明（112）年完成。

中國大陸中央廣播電台短波訊號穿透性強，對我大肆實施灰色地帶作戰，我國北自淡水、南至台南沿海地區，都曾能收到訊號。我主要負責對大陸廣播的中央廣播電台，2013年裁撤短波覆蓋大陸面號稱全球第一的台南天馬發射台，當時兩岸政治氣氛所致，一度傳可能終止對中國大陸短波廣播，引發美方與租用央廣天線的美情報電台媒體關注，央廣本身雖也更新短波天線，但本身並未被賦予情報作戰任務。如今國軍將強化對陸短波廣播，將廣播情戰任務收歸執行，開闢另一個兩岸電波戰場，受到美方情報單位關注。

國軍 國防部

延伸閱讀

影／陸船越界澎湖貓嶼海域 撈25公斤漁獲海巡抄船全丟了

國軍今偵獲共軍二型無人機 於西南防空識别區出沒

台7線大曼段坍方 道路封閉至3日上午9時

海上救難全靠它 蘇澳漁業電台搬遷、請3尊天上聖母坐鎮

相關新聞

蘇紫雲：共軍配備心理戰專用軍機 對台進行短波廣播

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，短波無線電可利用大氣層的電離層反射作用，具有越地平線的長程傳播功能，...

軍情局強化短波廣播天線 揭仲：非機動式開戰易遭摧毀

國防部軍事情報局將重新建構、強化短波廣播天線陣地對中共實施情報作戰，國家政策基金會副研究員揭仲今（2）天表示，軍情局的主...

沱江艦不適灰色地帶作戰 海軍三年內要造出輕型巡防艦

海軍官員表示，由於中科院研發的被動式相位雷達不符合海軍建軍需要，海軍明年起將在三年內，完成兩艘新一代「輕型巡防艦」原型艦...

獨／主導對陸廣播電波戰 軍情局遷建更新短波天線場

備戰灰色戰場！國防部軍事情報局明年將耗資億元，建構新型短波天線發射陣地，全面強化所轄對中國大陸廣播電波強度，平時以全天候...

國軍今偵獲共軍二型無人機 於西南防空識别區出沒

國軍今偵獲共軍二型無人機於我西南防空識别區活動，並一度踰越台灣海峽中線的延伸空域。國防部表示，迄17時止，國軍偵獲共機2...

及齡役男創新低 吳斯懷：國家戰略出問題

我國及齡役男僅剩11萬8000餘人，已降至近10年來新低！立法院預算中心公佈111年度徵兵及齡男子調查結果人數，呼籲國防部應儘早因應。立委吳斯懷受訪時說，役男問題牽涉到就業與教育，是蔡政府需要直面的問題，呼籲國家戰略指導應即時修正，他強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。