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及齡役男創新低 吳斯懷：國家戰略出問題

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院預算中心報告公佈，111年度徵兵及齡男子調查結果人數僅剩11萬8000餘人，已降至近10年來新低。（台北市政府兵役局網站）
立法院預算中心報告公佈，111年度徵兵及齡男子調查結果人數僅剩11萬8000餘人，已降至近10年來新低。（台北市政府兵役局網站）

我國及齡役男僅剩11萬8000餘人，已降至近10年來新低！立法院預算中心公佈111年度徵兵及齡男子調查結果人數，呼籲國防部應儘早因應。立委吳斯懷受訪時說，役男問題牽涉到就業與教育，是蔡政府需要直面的問題，呼籲國家戰略指導應即時修正，他強調，「面對沒有必要的戰爭，當然沒有人想當兵」。

役男及齡人數新低

兵役法規定「男子年滿18歲之翌年，為士兵役之徵兵及齡」應受兵籍調查、抽籤及徵集等徵兵處理。經內政部調查，滿18歲的徵兵及齡男子人數，101年度至105年度都尚維持在16萬8000人上下。報告指出，106年度則降至13萬8000餘人，今年更是降至新低。

在少子化浪潮衝擊下，報告指出，近年國內高級中學及大專院校已有多所學校因招收生源不足而面臨轉型或退場困境，國防部勢必也將面臨國內可供招募社會青年人數銳減的狀況，宜儘早妥思良策。

外界關注是否會延長義務役役期，作為強化兵力的政策。對此，國防部長邱國政曾說，義務役役期延長茲事體大，尤其攸關年輕人的權益，所以國防部很慎重的考量，目前有點眉目。因為考量到公告以後還要一年才能執行，拖到元旦就會再延一年，強調「年底前會有個結論」。

不該只為選票

對此，吳斯懷說，役男即將面臨不足的問題，政府政策絕對不可以拖延。他舉近期熱議的兵役延長為例說，兵役時間改變牽涉到就業市場、當兵標準等問題，交涉到很多單位，並非單國防部就能處理，他強調「兵役問題是整個蔡政府需要面對的問題，不能只是想著選舉，就把責任都推給國軍」。

他強調，近期兩岸衝突日漸加劇，才導致兵役問題浮上檯面，而衝突的原因就是因為蔡政府持續要抗中保台，當美國人棋子，「國家戰略指導錯誤」的狀況下，面對沒有必要的戰爭，當然沒有人要當兵。他呼籲，很多人都表明兩岸要持續保持溝通，盼蔡政府能聽進意見，不要只關注選舉。

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