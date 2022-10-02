快訊

夏克立開始反擊了！ 發文高喊「不用演」暗指有人說謊

一周數位爆報／買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

陸軍：M60A3戰車引擎 洽美原廠重開生產線採購新品

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍M60A3戰車所使用的AVDS-1790-2C引擎。圖／取自中華民國陸軍臉書網頁
國軍M60A3戰車所使用的AVDS-1790-2C引擎。圖／取自中華民國陸軍臉書網頁

陸軍計畫向美國採購AVDS-1790-2C引擎，更換現役M60A3及CM11戰車戰車「心臟」。陸軍司令部表示，此案計畫對美採購全新戰車引擎，洽原廠重啟生產線議價執行。

根據112年度國防預算書刊載，陸軍編列72億4500萬元預算，計畫向美國採購AVDS-1790-2C引擎，分6年替M60A3及CM11戰車戰車更換新式引擎。有媒體報導宣稱，美國原廠早已停產該款戰車引擎，重開生產線或是舊品翻修都是可觀支出，若改由軍備局向美方購入升級套件自行翻修，不僅可大幅增加引擎馬力，經費還可壓至24億元以下，等同節省三分之二預算，質疑陸軍捨此不為，「相當詭異」。

但陸軍司令部回應表示，因應M60A3戰車服役已近30年，動力系統可靠度逐年下降，且該型引擎美方已停產及無庫儲新品，因此採購全新戰車引擎，有效維持戰車妥善，確保戰力不墜。

陸軍司令部表示，此案規畫民國112至117年洽原廠重啟生產線議價執行，並明訂赴美履約督導機制，確保新品品質無虞，全案採購均按「政府採購法」依法辦購。

陸軍 美國

延伸閱讀

傳國軍向美買停產舊引擎 陸勤部：洽原廠重啟產線

台星軍事交流場域 陸軍耗資近百億元整建湖口營區

因應恢復徵兵制 陸軍各部隊「幹訓班」擴編為步兵營

陳育琳10月升陸軍政戰主任 成國軍史上首位女中將

相關新聞

陸軍：M60A3戰車引擎 洽美原廠重開生產線採購新品

陸軍計畫向美國採購AVDS-1790-2C引擎，更換現役M60A3及CM11戰車戰車「心臟」。陸軍司令部表示，此案計畫對...

國軍明年度教召預算翻倍 立法院籲讓女性接受教召

立法院預算中心指出，政府為辦理後備動員事宜，明（112）年度就教育召集與後備戰士招募業務預算案合計編列16億1972萬5...

92年次徵兵及齡男子人數僅11.8萬人 近10年新低

立法院預算中心提出112年度中央政府總預算案整體評估報告，內容披露，內政部公布111年度92年次徵兵及齡男子調查結果，人...

共軍威脅步步進逼 軍士官人力嚴重短缺 ROTC跑掉千餘人

國防部向立法院提出112年度預算案，立法院預算中心審核後指出，國防部整體人力編現比仍低於9成，軍士官編現比始終低於這個標...

國軍當前軍事投資5大優先 新一代輕型巡防艦受矚目

國防部表示，國軍當前軍事投資五大優先，包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」。

國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾

國防部全民防衛動員署今年4月公布「全民國防手冊」範本，但內容除停水停電要求民眾洽詢原業務部會外，也缺乏民眾在戰爭砲火下的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。