陸軍：M60A3戰車引擎 洽美原廠重開生產線採購新品

陸軍計畫向美國採購AVDS-1790-2C引擎，更換現役M60A3及CM11戰車戰車「心臟」。陸軍司令部表示，此案計畫對美採購全新戰車引擎，洽原廠重啟生產線議價執行。

根據112年度國防預算書刊載，陸軍編列72億4500萬元預算，計畫向美國採購AVDS-1790-2C引擎，分6年替M60A3及CM11戰車戰車更換新式引擎。有媒體報導宣稱，美國原廠早已停產該款戰車引擎，重開生產線或是舊品翻修都是可觀支出，若改由軍備局向美方購入升級套件自行翻修，不僅可大幅增加引擎馬力，經費還可壓至24億元以下，等同節省三分之二預算，質疑陸軍捨此不為，「相當詭異」。

但陸軍司令部回應表示，因應M60A3戰車服役已近30年，動力系統可靠度逐年下降，且該型引擎美方已停產及無庫儲新品，因此採購全新戰車引擎，有效維持戰車妥善，確保戰力不墜。

陸軍司令部表示，此案規畫民國112至117年洽原廠重啟生產線議價執行，並明訂赴美履約督導機制，確保新品品質無虞，全案採購均按「政府採購法」依法辦購。