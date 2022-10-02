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國軍明年度教召預算翻倍 立法院籲讓女性接受教召

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院持續呼籲，國防部應積極檢討教召的施訓場域，塑造對女性退役官兵較友善環境，以利後續推動女性參加教召。圖為示意，圖為陸軍官校今年度女性入伍生潘妍蓉。圖／取自中華民國陸軍臉書
立法院持續呼籲，國防部應積極檢討教召的施訓場域，塑造對女性退役官兵較友善環境，以利後續推動女性參加教召。圖為示意，圖為陸軍官校今年度女性入伍生潘妍蓉。圖／取自中華民國陸軍臉書

立法院預算中心指出，政府為辦理後備動員事宜，明（112）年度就教育召集與後備戰士招募業務預算案合計編列16億1972萬5000元，較今（111）年度7億8718萬3000元增加8億3254萬2000元，增幅達105.76%。立法院持續呼籲，國防部應積極檢討教召的施訓場域，塑造對女性退役官兵較友善環境，以利後續推動女性參加教召。

立法院表示，政府為辦理後備動員事宜，112年度就教育召集與後備戰士招募業務合計編列16億1972萬5000元，較上年度7億8718萬3000元增加8億3254萬2000元，增幅達105.76%。立法院說，為兼顧戰備整訓與參與教召者權益，國防部應積極推動女性退役官兵參與教召。

立法院指出，在後備軍人參與教召情況方面，依全動署提供資料，退役官兵中，志願役官兵近3年度平均報到率介於98.99%與99.31%之間，義務役官兵則介於98.72%與99.43%，整體退役官兵的平均報到率約介於98.85%與99.37%之間。

對於推動女性參與教召，全民防衛動員署回應立法院指出，目前教召對象考量現有後備部隊訓練能量僅達每年目標的半數，尚無餘裕，加以場地設備的限制，目前暫未規畫女性後備軍人納入教召訓練。

立法院認為，國軍的態度是盡管目前兩性均能從軍報國，但在教召對象上目前仍僅限男性退役官兵，與性別平等原則尚屬有間；鑒於女性官兵在戰技、部隊領導統御等方面並不亞於男性，有關退役官兵的人力運用亦應符合性別平等原則。國防部允宜積極檢討教召的施訓場域，塑造對女性退役官兵較友善的環境，以利後續推動女性參加教召。

至於在後備軍人教召之執行成效方面，依據全動署提供資料，近3年度各年度教召報到人數約介於4萬餘人與10萬餘人之間，為驗收教召成效，於教召期間辦理鑑測，參加人數介於2萬餘人與6萬餘人之間，鑑測人數占報到人數比率介於51.5%與59.3%之間，均未及6成；另鑑測合格人數介於2萬餘人與5萬餘人之間，鑑測合格比率介於93.2%與96.5%之間，鑑測參加人數比率尚有提升的空間。

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