92年次徵兵及齡男子人數僅11.8萬人 近10年新低

立法院預算中心提出112年度中央政府總預算案整體評估報告，內容披露，內政部公布111年度92年次徵兵及齡男子調查結果，人數僅11萬8千餘人，已降至近10年來新低，未來年滿18歲青年人數預估持續銳減，國軍募兵將面臨挑戰。

立法院表示，依內政部公布111年度、92年次徵兵及齡男子調查結果人數僅11萬8千餘人，已降至近10年來新低；若以嬰兒出生年度及人數推估未來數年滿18歲青年人數更將大幅銳減，均顯志願役人力招募工作未來將面臨巨大挑戰，允盡早妥謀因應良策。

立法院指出，兵役法第15條第2項規定：「男子年滿18歲之翌年，為士兵役之徵兵及齡。」應受兵籍調查、抽籤及徵集等徵兵處理，101年度至105年度經內政部調查，滿18歲的徵兵及齡男子人數，每年尚維持在16萬8千人上下，106年度降至13萬8千餘人，111年度則僅餘11萬8千餘人，人數已降至近10年來最低。

立法院表示，若再以民國89年至99年出生嬰兒人數推估107年度至117年度滿18歲的男女青年人數，107年度滿18歲者尚有30萬7千餘人，111年度降至21萬7千餘人，115年度將少於20萬人，117年度更僅餘16萬6千餘人，志願役人力招募工作均顯將面臨重大挑戰。

立法院表示，「募兵制實施計畫」推動後，國防部志願役人力增加緩慢且人數不足的問題不斷浮現，截至111年6月底志願人力編現比仍低於9成。在少子化浪潮衝擊下，近年國內高級中學及大專院校已有多所學校因招收生源不足而面臨轉型或退場困境，國防部勢亦將面臨國內可供招募社會青年人數銳減狀況，應盡早妥思良策。