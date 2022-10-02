共軍威脅步步進逼 軍士官人力嚴重短缺 ROTC跑掉千餘人

國防部向立法院提出112年度預算案，立法院預算中心審核後指出，國防部整體人力編現比仍低於9成，軍士官編現比始終低於這個標準，而在國軍擴編後備旅後，士官的編現比更僅83.77%最低。國防部雖稱已採「士兵轉服士官」模式補充，但立法院批評這項轉服措施所致士官人數的增加，亦將相對降低士兵服役人數，整體志願役人力並未提升。

立法院提出112年度中央政府總預算案整體評估報告，內容披露，為解決國軍志願人力招募不足的問題，國防部除陸續提出多項待遇、獎金調整誘因外也亦推動陸海空軍軍官士官服役條例部分條文之修正，並於民國106年底完成，將校級及尉級軍官的最大服役年限均延長2年。在多項配套措施及各項策進作為下，國軍志願役人數雖於108年底即達16萬2039人，但111年6月底人數僅16萬2014人，不增反減少25人。

立法院進一步指出，依國防部提供近年軍官、士官及士兵編現比資料，僅士兵編現比曾於108至110年度間達9成的計畫目標，但軍官及士官的編現比始終低於9成，且在國防部因應提升後備戰力而於110年度擴編後備旅等因素影響下，截至111年6月底志願役整體人力編現比為84.98%，其中以士官的83.77%最低、軍官的85.11%次之。

立法院表示，志願役士官於基層單位從事領導、戰鬥、管理、操作、保養及修護等實務工作，具役期長及專業嫻熟等特點，112年度國防部所屬單位預算中，志願役士官預算員額占全體軍士官兵員額比率已達52.39% ，顯為國軍常備部隊人力的骨幹，但士官人力長期存有編現比偏低問題，士官班隊人數長年招收不足恐為主因。

立法院表示，108年度至110年度國軍志願役各類班隊招募計畫的執行狀況，3個年度志願役軍官及士兵的招獲人數均達計畫目標，但士官班隊招獲率分別僅為75.43%、94.67%及91.50% ，雖在降低計畫招募人數下招獲率有所提升，但招獲人數已多年未達計畫目標 。雖據國防部說明，目前士官人力以「士兵轉服士官」為主要來源管道 ，但這項轉服措施所致士官人數的增加，亦將相對降低士兵服役人數，整體志願役人力並未提升。

立法院同時指出，國軍近年雖推動多元招募管道以穩定人力招募來源，107年度至111年度大學軍官訓練團（ROTC）計畫招募人數合計為3076人，報名人數4178人，錄取人數3798人，錄取率高達90.90%，在此高錄取率下，學生是否經嚴格篩選恐不無疑慮外，這5年間ROTC學生退訓人數合計達1172人，占同期間報到人數3418人的比率達34.29%，退訓學生應賠償金額合計更達1億9337萬1000元，招募機制待檢討。