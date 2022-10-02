國軍當前軍事投資5大優先 新一代輕型巡防艦受矚目

國防部表示，國軍當前軍事投資五大優先，包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」。

國防部10月5日周三將在立法院，由國防部長邱國正提出中共環台軍演後首次業務報告。國防部表示，國軍各項軍事投資規畫，參酌獲賦財務裕度，透過妥適資源分配與管控作為，將有限預算發揮最大效益。

國防部說，透過國防自主及對外軍購管道，積極籌獲所需武器系統，目前國內軍事投資重點項目包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」等。

國防部112年預算案顯示，新一代輕型巡防艦運用原「震海計畫」案內現有剩餘的245億元預算額度內，建造2艘2000噸級具備戰場管理、區域防空、反潛、水面作戰及電子作戰能力的原型艦；計畫用來執行支隊護衛、哨戒、偵察、防禦與區域反潛任務。

國防部說，至於重大軍購案，計有「F-16A/B型戰機性能提升及作戰莢艙與精準彈藥、人攜式刺針防空飛彈、標槍與拖式反裝甲飛彈、海馬士遠距精準打擊及多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統及MQ-9B高高空無人機」等，同時尚有數案刻於美方行政審核中。

國防部表示，另為因應敵情威脅驟升，分別於109、111年度起編列「新式戰機」及「海空戰力提升計畫」採購特別預算，以快速提升戰力，有效應對突發狀況，儲備精準飛彈作戰潛能；軍事投資額度含特別預算自民國109年946億元逐年增長，112年編列2110億元，彰顯自我防衛決心。