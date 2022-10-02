快訊

研究：一天一根綠色香蕉 降低高風險者罹患消化道癌症機率

12星座「十月戀愛運」大排行！獅子倒吃甘蔗、這星座一飛衝天

俄國最可怕的人…帕特魯舍夫 俄烏戰勢不歇的影武者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍當前軍事投資5大優先 新一代輕型巡防艦受矚目

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院2018年曾對外展示與台船合作開發的1400噸輕型巡防艦概念圖。 圖／取自中科院YouTube頻道
中科院2018年曾對外展示與台船合作開發的1400噸輕型巡防艦概念圖。 圖／取自中科院YouTube頻道

國防部表示，國軍當前軍事投資五大優先，包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」。

國防部10月5日周三將在立法院，由國防部長邱國正提出中共環台軍演後首次業務報告。國防部表示，國軍各項軍事投資規畫，參酌獲賦財務裕度，透過妥適資源分配與管控作為，將有限預算發揮最大效益。

國防部說，透過國防自主及對外軍購管道，積極籌獲所需武器系統，目前國內軍事投資重點項目包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」等。

國防部112年預算案顯示，新一代輕型巡防艦運用原「震海計畫」案內現有剩餘的245億元預算額度內，建造2艘2000噸級具備戰場管理、區域防空、反潛、水面作戰及電子作戰能力的原型艦；計畫用來執行支隊護衛、哨戒、偵察、防禦與區域反潛任務。

國防部說，至於重大軍購案，計有「F-16A/B型戰機性能提升及作戰莢艙與精準彈藥、人攜式刺針防空飛彈、標槍與拖式反裝甲飛彈、海馬士遠距精準打擊及多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統及MQ-9B高高空無人機」等，同時尚有數案刻於美方行政審核中。

國防部表示，另為因應敵情威脅驟升，分別於109、111年度起編列「新式戰機」及「海空戰力提升計畫」採購特別預算，以快速提升戰力，有效應對突發狀況，儲備精準飛彈作戰潛能；軍事投資額度含特別預算自民國109年946億元逐年增長，112年編列2110億元，彰顯自我防衛決心。

國防部 飛彈 國軍

延伸閱讀

國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾

向立法院提最新業務報告涉複製貼上？國防部：並未抄襲

國防部：共軍踰越海峽中線等灰色地帶侵擾 將常態化

美台國防工業會議聚焦軍售 五角大廈提高與會層級

相關新聞

向立法院提最新業務報告涉複製貼上？國防部：並未抄襲

國防部10月5日周三將在立法院外交及國防委員會，由國防部長邱國正提出中共環台軍演後首次業務報告，書面內容已送抵立法院。但...

國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾

國防部全民防衛動員署今年4月公布「全民國防手冊」範本，但內容除停水停電要求民眾洽詢原業務部會外，也缺乏民眾在戰爭砲火下的...

國軍當前軍事投資5大優先 新一代輕型巡防艦受矚目

國防部表示，國軍當前軍事投資五大優先，包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」。

國防部：共軍踰越海峽中線等灰色地帶侵擾 將常態化

國防部5日將在立法院提出最新業務報告，國防部坦承，未來共軍機、艦進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸...

美台國防工業會議聚焦軍售 五角大廈提高與會層級

美台國防工業會議二日到四日將於維吉尼亞州州府里奇蒙市舉行，今年最重要的議題，是拜登政府的新軍售政策。我國防部派軍備副部長...

國防部：今偵獲8架次共機 其中2架次逾越海峽中線

國防部今日表示，迄1700時止，偵獲共機8架次(逾越海峽中線2架次）、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。