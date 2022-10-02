快訊

研究：一天一根綠色香蕉 降低高風險者罹患消化道癌症機率

12星座「十月戀愛運」大排行！獅子倒吃甘蔗、這星座一飛衝天

俄國最可怕的人…帕特魯舍夫 俄烏戰勢不歇的影武者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部4月發布「全民國防手冊」範本，當時曾遭在野黨團批評，指內容6000字都是「廢文」，沒有考量戰爭時可能沒電、沒訊號、沒網路，還要民眾打電話找客服，簡直是把「抗中保台」當笑話。圖／民眾黨提供
國防部4月發布「全民國防手冊」範本，當時曾遭在野黨團批評，指內容6000字都是「廢文」，沒有考量戰爭時可能沒電、沒訊號、沒網路，還要民眾打電話找客服，簡直是把「抗中保台」當笑話。圖／民眾黨提供

國防部全民防衛動員署今年4月公布「全民國防手冊」範本，但內容除停水停電要求民眾洽詢原業務部會外，也缺乏民眾在戰爭砲火下的求生建議。國防部在最新業務報告中說，將在近期完成「全民國防應變手冊」提供民眾。

「全民國防手冊」範本發布後，遭致不少民眾與民代批評。國防部長邱國正曾指出，會朝「簡單易懂」方向調整，並允諾將於9月完成綜整報告並更新內容。

國防部將於10月5日在立法院提出業務報告，內容表示，全民國防手冊範本於今年4月份公布後，各縣、市政府均針對轄內防空避難設施、急救責任醫院及民生必需品配售站等資訊，納入手冊增訂。另參考各界討論意見，並由各部會依職掌提供戰時應變作為，將於近期完成「全民國防應變手冊」修正圖文綜整，後續將提供民眾戰時景況下應變所需的資訊。

報告同時表示，「教召5至7天」比照「教召14天」訓練模式，自今年第3季起，結合戰術位置宿營及施訓，運用周邊設施執行召訓任務，使召員熟悉戰場環境，輔以狀況誘導，遂行戰術行軍、戰鬥教練及作戰計畫演練，以符戰訓合一的要求，達成及時動員、快速提升後備戰力的目標。

國防部 教召 戰爭

延伸閱讀

向立法院提最新業務報告涉複製貼上？國防部：並未抄襲

國防部：共軍踰越海峽中線等灰色地帶侵擾 將常態化

國防部：今偵獲8架次共機 其中2架次逾越海峽中線

共軍8月射擊東風導彈 國防部：第一時間掌握發射情資

相關新聞

向立法院提最新業務報告涉複製貼上？國防部：並未抄襲

國防部10月5日周三將在立法院外交及國防委員會，由國防部長邱國正提出中共環台軍演後首次業務報告，書面內容已送抵立法院。但...

國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾

國防部全民防衛動員署今年4月公布「全民國防手冊」範本，但內容除停水停電要求民眾洽詢原業務部會外，也缺乏民眾在戰爭砲火下的...

國軍當前軍事投資5大優先 新一代輕型巡防艦受矚目

國防部表示，國軍當前軍事投資五大優先，包括「潛艦國造、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車」。

國防部：共軍踰越海峽中線等灰色地帶侵擾 將常態化

國防部5日將在立法院提出最新業務報告，國防部坦承，未來共軍機、艦進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸...

美台國防工業會議聚焦軍售 五角大廈提高與會層級

美台國防工業會議二日到四日將於維吉尼亞州州府里奇蒙市舉行，今年最重要的議題，是拜登政府的新軍售政策。我國防部派軍備副部長...

國防部：今偵獲8架次共機 其中2架次逾越海峽中線

國防部今日表示，迄1700時止，偵獲共機8架次(逾越海峽中線2架次）、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。