聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾
國防部全民防衛動員署今年4月公布「全民國防手冊」範本，但內容除停水停電要求民眾洽詢原業務部會外，也缺乏民眾在戰爭砲火下的求生建議。國防部在最新業務報告中說，將在近期完成「全民國防應變手冊」提供民眾。
「全民國防手冊」範本發布後，遭致不少民眾與民代批評。國防部長邱國正曾指出，會朝「簡單易懂」方向調整，並允諾將於9月完成綜整報告並更新內容。
國防部將於10月5日在立法院提出業務報告，內容表示，全民國防手冊範本於今年4月份公布後，各縣、市政府均針對轄內防空避難設施、急救責任醫院及民生必需品配售站等資訊，納入手冊增訂。另參考各界討論意見，並由各部會依職掌提供戰時應變作為，將於近期完成「全民國防應變手冊」修正圖文綜整，後續將提供民眾戰時景況下應變所需的資訊。
報告同時表示，「教召5至7天」比照「教召14天」訓練模式，自今年第3季起，結合戰術位置宿營及施訓，運用周邊設施執行召訓任務，使召員熟悉戰場環境，輔以狀況誘導，遂行戰術行軍、戰鬥教練及作戰計畫演練，以符戰訓合一的要求，達成及時動員、快速提升後備戰力的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言