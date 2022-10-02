國防部：近期完成新版「全民國防應變手冊」 提供民眾

國防部全民防衛動員署今年4月公布「全民國防手冊」範本，但內容除停水停電要求民眾洽詢原業務部會外，也缺乏民眾在戰爭砲火下的求生建議。國防部在最新業務報告中說，將在近期完成「全民國防應變手冊」提供民眾。

「全民國防手冊」範本發布後，遭致不少民眾與民代批評。國防部長邱國正曾指出，會朝「簡單易懂」方向調整，並允諾將於9月完成綜整報告並更新內容。

國防部將於10月5日在立法院提出業務報告，內容表示，全民國防手冊範本於今年4月份公布後，各縣、市政府均針對轄內防空避難設施、急救責任醫院及民生必需品配售站等資訊，納入手冊增訂。另參考各界討論意見，並由各部會依職掌提供戰時應變作為，將於近期完成「全民國防應變手冊」修正圖文綜整，後續將提供民眾戰時景況下應變所需的資訊。

報告同時表示，「教召5至7天」比照「教召14天」訓練模式，自今年第3季起，結合戰術位置宿營及施訓，運用周邊設施執行召訓任務，使召員熟悉戰場環境，輔以狀況誘導，遂行戰術行軍、戰鬥教練及作戰計畫演練，以符戰訓合一的要求，達成及時動員、快速提升後備戰力的目標。