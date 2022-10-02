向立法院提最新業務報告涉複製貼上？國防部：並未抄襲

國防部10月5日周三將在立法院外交及國防委員會，由國防部長邱國正提出中共環台軍演後首次業務報告，書面內容已送抵立法院。但有媒體報導引述立委說法表示，很多內容都是整段、整段抄上會期業務報告。國防部上午表示，經比對近期「國防部業務報告」，內容並無抄襲，媒體報導顯非事實。

媒體報導，立法院國民黨籍的外交國防委員會立委馬文君質疑，業務報告書裡面，讓她覺得了無新意，尤其甚至很多內容，都是整段、整段抄上會期，針對共機踰越海峽中線，這樣的默契消失後，未來該怎麼樣因應面對，報告內容也都沒有提到。

但國防部發出新聞稿表示，送交立法院的「國防部業務報告」，是盱衡敵情威脅及建軍備戰實需，據以撰擬國防重要施政規畫。自8月中共「聯合軍事行動」後，共軍海、空兵力於台海周邊聯合戰備警巡及軍事威懾漸趨常態化，國防部均嚴密掌握並即時應處。籲請媒體報導前善盡查證責任，軍民同心守護國家安全。