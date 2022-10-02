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國防部：共軍踰越海峽中線等灰色地帶侵擾 將常態化

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

國防部5日將在立法院提出最新業務報告，國防部坦承，未來共軍機、艦進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸趨常態化。而面對共軍「常態化灰色地帶侵擾」，國軍以相對應在空航機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處。

國防部在報告中表示，俄烏戰事已逾6個月，戰況仍呈現膠著，中共藉全球聚焦俄烏之際，宣布海峽不存在中線，並趁機對台實施針對性軍演；共軍機艦持續逾越中線，冀片面打破台海現狀，且活動範圍漸次擴大，以延伸其作戰縱深，除對我國防形成嚴峻挑戰，亦衝擊印太及全球安全情勢。

國防部表示，8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍於我周邊海空域進行大規模「聯合軍事行動」，藉此驗證軍改成效、演練對台封鎖作戰行動。中共不斷增強第一島鏈內之海空軍事活動，除嚴重干擾國際海空航道安全，更暴露其軍事擴張野心，衝擊區域情勢。

國防部表示，中共藉其軍事能力提升，對我壓迫力度加大，國防部長魏鳳和於香格里拉對話期間，強烈警告將不惜一戰以遏制分裂勢力；其外交部及國台辦則宣示海峽中線不存在及臺海非國際水域；美國議長裴洛西訪台後，共軍以大規模軍事演訓進行回應。今(111)年底中共將召開第二十次全國代表大會，外界預測習近平為尋求延任，對台政策立場將更趨強硬。

國防部表示，今年8月，中共在台灣周邊海、空域進行「聯合軍事行動」，演練聯合封鎖及常規導彈射擊演訓，直接威脅我重要港口、交通航道，壓縮我國土防衛縱深；全程併用資訊戰、網路戰及認知作戰，企圖影響我軍心士氣，並在全球製造戰爭邊緣的恐慌。未來共軍機、艦進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸趨常態化，國軍面臨挑戰更勝以往。

國防部表示，面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾、海空聯合軍演、導彈射擊、航道封鎖等準軍事行動，壓迫我海空域訓練空間、反應時間及測試我反封鎖能力，國軍以相對應在空航機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處，並運用情監偵系統於第一時間精準掌握中共導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度，採立即攔截或保持監控，確保我國土及關鍵設施安全。另對於外島多批次無人機侵擾再三挑釁，儼已造成國防與飛航安全的重大威脅，國軍除按程序示警外，並視危害程度採取必要的驅離與反制措施，以維護外島防區安全。

國防部 中共 共軍

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