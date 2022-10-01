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共軍8月射擊東風導彈 國防部：第一時間掌握發射情資

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
中共解放軍今年8月對台灣周邊海域射擊東風系列彈道飛彈，國防部最新業務報告指出，軍方運用情監偵系統，於第一時間精準掌握中共飛彈發射情資，研判航跡及落點。中新社
中共解放軍今年8月對台灣周邊海域射擊東風系列彈道飛彈，國防部最新業務報告指出，軍方運用情監偵系統，於第一時間精準掌握中共飛彈發射情資，研判航跡及落點。中新社

美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，中共在台灣周邊海空域進行大規模「聯合軍事行動」，並於海域實彈射擊東風系列彈道飛彈，根據國防部最新業務報告指出，國防部在最新的報告中指出，軍方運用情監偵系統，於第一時間精準掌握中共飛彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度，採立即攔截或保持監控，確保我國土及關鍵設施安全。

國防部長邱國正5日將赴立法院外交及國防委員會業務報告，國防部已將業務報告送達立委辦公室，國防部在報告指出，今年8月，中共在台灣周邊海、空域進行「聯合軍事行動」，演練聯合封鎖及常規導彈射擊演訓，直接威脅我重要港口、交通航道，壓縮我國土防衛縱深；全程併用資訊戰、網路戰及認知作戰，企圖影響我軍心士氣，並在全球製造戰爭邊緣的恐慌。

除此之外，近年中共軍機、軍艦頻頻進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，國防部研判，未來將逐漸趨於常態化，國軍面臨挑戰更勝以往。

面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾、海空聯合軍演、導彈射擊、航道封鎖等準軍事行動，壓迫我海（空）域訓練空間、反應時間及測試我反封鎖能力。報告指出，國軍以相對應在空（航）機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處，並運用情監偵系統於第一時間精準掌握中共導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度，採立即攔截或保持監控，確保我國土及關鍵設施安全。

另外，對於外島多批次無人機侵擾再三挑釁，儼已造成國防與飛航安全的重大威脅，國軍除按程序示警外，並視危害程度採取必要的驅離與反制措施，以維護外島防區安全。

中共 國防部 彈道飛彈

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