抗議中共軍演試射 台灣基進前進小琉球外海焚燒五星旗
台灣基進主席陳奕齊等人及基進議員參選人共20多人全台大串連，今上午10點在高雄小港碼頭集結，隨後搭船出海，前往中國8月軍演時試射地點，以焚燒五星旗方式表達抗議。
一行人出發前，陳亦齊在碼頭前宣讀「同島一命、捍衛和平」宣言，並高喊口號「習帝警報危機響、台灣人民不投降！」
陳亦齊表示，10月1日為中國國慶，台灣基進為展現台灣人抵抗意志，向即將以二十大登基上台的習近平示威，搭船前往今年8月中國軍演範圍內的小琉球西南外海，並抵達其飛彈入海的經緯地點，焚燒五星旗，藉此表達對於中共威脅的不滿與無懼。
陳亦齊說，台海和平危機全世界都在關心，尤其美國眾議院議長裴洛西8月訪台期間，中共在台灣外圍展開包抄式軍事演習，加大力度恫嚇台灣人民，我們不能輕忽對岸的野心，「狼來了說太多次，狼真的來了，羊也真的死了」，我們追求和平，但也要拿出抵抗意志，捍衛台海和平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言