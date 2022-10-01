抗議中共軍演試射 台灣基進前進小琉球外海焚燒五星旗

台灣基進主席陳奕齊等人及基進議員參選人共20多人全台大串連，今上午10點在高雄小港碼頭集結，隨後搭船出海，前往中國8月軍演時試射地點，以焚燒五星旗方式表達抗議。

一行人出發前，陳亦齊在碼頭前宣讀「同島一命、捍衛和平」宣言，並高喊口號「習帝警報危機響、台灣人民不投降！」

陳亦齊表示，10月1日為中國國慶，台灣基進為展現台灣人抵抗意志，向即將以二十大登基上台的習近平示威，搭船前往今年8月中國軍演範圍內的小琉球西南外海，並抵達其飛彈入海的經緯地點，焚燒五星旗，藉此表達對於中共威脅的不滿與無懼。