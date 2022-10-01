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抗議中共軍演試射 台灣基進前進小琉球外海焚燒五星旗

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
台灣基進黨主席陳亦齊在碼頭前宣讀「同島一命、捍衛和平」宣言。記者蔡容喬／攝影
台灣基進黨主席陳亦齊在碼頭前宣讀「同島一命、捍衛和平」宣言。記者蔡容喬／攝影

台灣基進主席陳奕齊等人及基進議員參選人共20多人全台大串連，今上午10點在高雄小港碼頭集結，隨後搭船出海，前往中國8月軍演時試射地點，以焚燒五星旗方式表達抗議。

一行人出發前，陳亦齊在碼頭前宣讀「同島一命、捍衛和平」宣言，並高喊口號「習帝警報危機響、台灣人民不投降！」

陳亦齊表示，10月1日為中國國慶，台灣基進為展現台灣人抵抗意志，向即將以二十大登基上台的習近平示威，搭船前往今年8月中國軍演範圍內的小琉球西南外海，並抵達其飛彈入海的經緯地點，焚燒五星旗，藉此表達對於中共威脅的不滿與無懼。

陳亦齊說，台海和平危機全世界都在關心，尤其美國眾議院議長裴洛西8月訪台期間，中共在台灣外圍展開包抄式軍事演習，加大力度恫嚇台灣人民，我們不能輕忽對岸的野心，「狼來了說太多次，狼真的來了，羊也真的死了」，我們追求和平，但也要拿出抵抗意志，捍衛台海和平。

一行人出發前高喊口號「習帝警報危機響、台灣人民不投降！」記者蔡容喬／攝影
一行人出發前高喊口號「習帝警報危機響、台灣人民不投降！」記者蔡容喬／攝影

台灣人 碼頭 台灣基進

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