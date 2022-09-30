萬噸級玉山艦今天交艦 船艙曾進水品質受質疑

海軍兩棲船塢運輸艦「玉山號」明天舉行交艦典禮，蔡英文總統今天南下高雄主持。但今年6月時，玉山艦在船塢進行測試時，曾發生船艙後段進水，相關系統線路浸泡到海水的事故，是否影響品質受外界關注。

台船發言人周志明則表示，操作過程中因「忽略注意事項」造成機艙進水，海水並未傷到主機，但機艙內部分系統管線確有被海水浸泡，經過淡水清洗等標準處理後，並透過絕緣電阻量測檢驗達標，再由海軍與國防部檢驗組複驗通過各項規範，才完成交艦所有的驗收工作，新艦不會有任何品質問題。

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，以台灣最高峰為意象命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401；玉山艦下水後經過靜態碼頭測試、海上測試後已達軍方標準，今天將在高雄舉行交艦典禮，由蔡總統主持。

玉山軍艦原本規畫配備2座8聯裝、共16枚海劍二防空飛彈，但軍方人士證實，玉山艦配備4座8聯裝、共32枚海劍二，防空火力相當完整。玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或進行國際人道救援；戰時則編入兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。

玉山艦配備4座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。