立委質疑國防部 明明還有原料為何還要花68億元採購？

時力立委陳椒華今舉行記者會，指國防部軍備局生產製造中心第205廠所產製的軍用防彈背心問題多，且相關軍備帳目不實。

陳椒華說，國軍防彈背心由國防部205廠產製，但防護面積不足，甚至還比警用防彈背心少，且設計不良、穿脫不易，既耗時又不方便。

陳椒華根據國防部提供的回覆資料，指國防部生製中心205廠的自製個裝帳料不實，頭盔部分，205廠呈報籌獲數與供貨數短少64.2萬公尺，抗彈板部分短少35萬5千公尺，質疑「這些防彈布料用到哪裡了」？放在哪裡？如何庫存管理？

彰化縣議員吳韋達質疑，頭盔原料剩餘數34萬公尺，110年和111年卻再購76.4萬公尺，總計庫存110萬公尺，可製作14.7萬頂軍用頭盔，106年到110年的軍種需求不過11萬2581頂，為什麼還要再購置？

吳韋達指出，抗彈板剩餘47萬公尺，109年增購13萬公斤（約42萬公尺），合計89萬公尺，可製作約13萬組，106年到110年軍種需求也才9萬6623組，為何又要再購置？現有庫存都足以支應到113年的需求數，但109年到111年間卻還是一直採購？現在國防部又要採購68億採購原料是什麼原因，要求國防部說清楚。

立委陳椒華說，國際和兩岸情勢緊張，國軍軍備量能重要性不言而喻，呼籲相關單位針對軍用防彈背心穿脫不易、尚有原料庫存卻仍持續大量採購、原料之庫存管理是否符合標準、為何皆採限制性招標等問題，要求國防部總督察室和政風室調查清楚。