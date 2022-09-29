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海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」明交艦 施工爆爭議？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
玉山艦上8聯裝X4共計32聯裝的海劍二防空飛彈首度完整曝光。圖／周民孝提供
玉山艦上8聯裝X4共計32聯裝的海劍二防空飛彈首度完整曝光。圖／周民孝提供

海軍明（30）日舉行兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦交艦典禮」，蔡英文總統將南下主持。新艦先前曾傳測試時後段船艙進水，導致主機泡水，傳海軍與台船合議以延長保固、減價接收等方式克服，由海軍依契約進行接收；台船對此以機密為由沒有評論，但表示測試過程狀況當時都以程序、規定、標準處理，並經海軍監造組檢驗、國防部檢驗組最後把關，新艦不會有任何品質問題。

海軍編列73億3212萬4000元預算投入興建的新型兩棲船塢運輸艦，由蔡總統命名為玉山艦，將成為我兩棲登陸作戰旗艦，同時擔負南海、外島運輸主力。全艦武器與飛彈系統線路及統組裝，包括艦首一座MK-75的76快砲、前後各一座MK-15方陣快砲近迫武器系統，船舯有兩側有四組合計32聯裝朝舷外發射的海劍二防空飛彈傾斜發射器，同時加裝射控雷達等作戰與通訊系統等。艦上8聯裝X4共計32聯裝的海劍二防空飛彈首度完整曝光。

但傳出承造的台船測試時，船艙後段突然進水，造成主機整個泡水，甚至傳出台船工班曾以海水清洗管路。海軍官員表示，主機部分可延長保固來克服，至於有無外傳減價接收，官員沒有評論。

對新艦是否曾因主機泡水等情節而面臨延長保固或遭減價接收？台船今天上午表示，因涉及商業機密，不表評論。而傳玉山艦主機曾泡水，台船則稱都隨即以程序、規定、標準處理，並經海軍監造組檢驗、國防部檢驗組最後把關，不會有任何品質問題。

至於傳建造玉山艦的工班曾以海水清洗管路？台船則澄清，船艦內部各重要裝備運作，需有油水氣電等的連結管路，依介質有液壓油、滑油、燃油、淡水、海水、空氣、電纜光等各種設計，沒有海水清洗管路一事。

海軍明（30）日將舉行兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦交艦典禮」，計畫由蔡總統南下主持。圖／高雄讀者提供
海軍明（30）日將舉行兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦交艦典禮」，計畫由蔡總統南下主持。圖／高雄讀者提供

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