影／《軍情站》用這看共艦最省力 海軍公開UAV任務現況

台灣四面環海，在周邊海域上的諸多艦艇活動，平常是依賴海軍的偵巡艦與沿岸、高山雷達的掌握。不過雷達電波除了測定方位距離，也僅能從對方的雷達反射面積研判目標種類的可能。而近代匿蹤設計的艦艇，雷達反射面積幾乎等同於小型漁船，甚至海鳥的大小。就因為雷達對目標種類的辨識能力有限，因此出動可目視辨別的載台就有必要。

以往，除了派遣海軍偵巡艦艇前往瞭望識別，使用艦載的反潛直升機，或是協調由空軍的反潛定翼機，甚至是在空進行戰鬥巡邏的戰機進行識別都是可用的做法。不過用這些有人載台進行目標識別除了成本較高，對不明機艦的識別更具有未知的風險性；因此對於人員較為安全、精簡，且成本「相對可能」較低的無人飛行載具(UAV)就應運而生，而後更衍伸出無人攻擊載具(UAAV)，甚至是自殺式無人機的戰術應用。

尤其在今年開始的俄烏戰爭，烏克蘭運用UAV在許多地方重挫俄軍的攻勢，最經典一役莫過於今年4月以土耳其製的TB2攻擊無人機先當誘餌，再使用岸基反艦飛彈成功擊沉黑海艦隊旗艦莫斯克號；另外美軍在反恐戰爭大量使用無人機進行恐怖組織首腦的精準打擊，甚至在俄烏戰爭中，也使用RQ-4進行高空情報偵搜再分享給烏克蘭進行地面攻擊，也彰顯了近代戰爭中無人機戰術的重要性，而且烏克蘭與美國的例子，也正巧是不對稱戰力中的天秤兩側。無論是弱小國家，或是軍事強權，擅用無人機的特長就可在戰事中獲得一定的優勢。

解放軍8月初的環台軍演，4天派出超過50艘次軍艦在台海周邊活動，對我方造成戰備極大壓力，海軍位在屏東北機場的海上戰術偵搜大隊，就前進部署至恆春機場等地，以國造銳鳶無人機進行共艦的監偵識別，分擔許多戰備任務。電子媒體日前至屏東基地進行參訪，海軍也非公開性展示8月31日早上，在距目標10公里外監控解放軍天璣星聲納探測船與天狼星電子偵察船的概況，展現無人機執行聯合情監偵任務的高度效益。