快訊

台股再破底是蘋果、央行惹禍？ 國安基金操盤手：兇手是它

PLG／戴維斯事件落幕 聯盟認定：保證Q就是本土球員

賀錦麗訪南韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

影／《軍情站》用這看共艦最省力 海軍公開UAV任務現況

聯合報／ 記者 徐宇威王彥鈞／專題即時報導
海軍飛操手操作銳鳶無人機。記者徐宇威／攝影
海軍飛操手操作銳鳶無人機。記者徐宇威／攝影

台灣四面環海，在周邊海域上的諸多艦艇活動，平常是依賴海軍的偵巡艦與沿岸、高山雷達的掌握。不過雷達電波除了測定方位距離，也僅能從對方的雷達反射面積研判目標種類的可能。而近代匿蹤設計的艦艇，雷達反射面積幾乎等同於小型漁船，甚至海鳥的大小。就因為雷達對目標種類的辨識能力有限，因此出動可目視辨別的載台就有必要。

以往，除了派遣海軍偵巡艦艇前往瞭望識別，使用艦載的反潛直升機，或是協調由空軍的反潛定翼機，甚至是在空進行戰鬥巡邏的戰機進行識別都是可用的做法。不過用這些有人載台進行目標識別除了成本較高，對不明機艦的識別更具有未知的風險性；因此對於人員較為安全、精簡，且成本「相對可能」較低的無人飛行載具(UAV)就應運而生，而後更衍伸出無人攻擊載具(UAAV)，甚至是自殺式無人機的戰術應用。

尤其在今年開始的俄烏戰爭，烏克蘭運用UAV在許多地方重挫俄軍的攻勢，最經典一役莫過於今年4月以土耳其製的TB2攻擊無人機先當誘餌，再使用岸基反艦飛彈成功擊沉黑海艦隊旗艦莫斯克號；另外美軍在反恐戰爭大量使用無人機進行恐怖組織首腦的精準打擊，甚至在俄烏戰爭中，也使用RQ-4進行高空情報偵搜再分享給烏克蘭進行地面攻擊，也彰顯了近代戰爭中無人機戰術的重要性，而且烏克蘭與美國的例子，也正巧是不對稱戰力中的天秤兩側。無論是弱小國家，或是軍事強權，擅用無人機的特長就可在戰事中獲得一定的優勢。

解放軍8月初的環台軍演，4天派出超過50艘次軍艦在台海周邊活動，對我方造成戰備極大壓力，海軍位在屏東北機場的海上戰術偵搜大隊，就前進部署至恆春機場等地，以國造銳鳶無人機進行共艦的監偵識別，分擔許多戰備任務。電子媒體日前至屏東基地進行參訪，海軍也非公開性展示8月31日早上，在距目標10公里外監控解放軍天璣星聲納探測船與天狼星電子偵察船的概況，展現無人機執行聯合情監偵任務的高度效益。

海軍 軍演

延伸閱讀

「超級奶媽」運油20、反無人機體系 將現珠海航展

潛艦國造有日籍顧問？ 郭璽打臉

前上校公開披露國造潛艦弱勢 海軍批：歷練不足學養有限

監院邀座談 中科院：國軍須適應無人機作戰方式

相關新聞

影／《軍情站》用這看共艦最省力 海軍公開UAV任務現況

台灣四面環海，在周邊海域上的諸多艦艇活動，平常是依賴海軍的偵巡艦與沿岸、高山雷達的掌握。不過雷達電波除了測定方位距離，也...

美軍也追求「轉型正義」 通過台海巡洋艦要更名

美國海軍神盾巡洋艦昌斯洛維爾號（USS Chancellorsville CG-62），8月底與姊妹艦安堤坦號（USS Antietam CG-54）通過台灣海峽，是中共解放軍8月上半在台灣周邊舉行大規模操演後，美軍首度通過台灣海峽。昌斯洛維爾號下次成為媒體焦點，可能是因為更換艦名，因為美國海軍命名委員會認定，船名有歌頌南北戰爭南方邦聯之意；安堤坦號被委員會盯上，最後並未通過更名。 這是美國近年標榜少數族群平權的運動再起，諸多傳統名稱與習俗，認定政治不正確更改的結果。除了昌斯洛維爾號之外，美軍乃至美國社會，還有那些被更名的例子？

潛艦國造有日籍顧問？ 郭璽打臉

海軍退役軍官在一場民間智庫演講會質疑潛艦國造工程，無法造出潛艦水下動力所需要的鋰電池，這位退役軍官自稱是引述台船的日籍顧...

部隊鍋 EP83｜命運多舛玉山艦終於要交艦海軍 防空火力夠嗎？

玉山艦之路多舛，交艦典禮後，馬上是成軍前訓練。從投射兵力到國際救援，玉山艦戰力重點是什麼？AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、S-70C海鷹反潛機，哪一種才合適玉山艦？ 船艙進水、船身傾斜、水密門關不起來...該如何破除傳聞傷害？交艦時，給不給軍事記者登艦？

我駐美軍事代表團大樓整建完成 舉行完工揭牌儀式

位於美國華府的中華民國駐美軍事代表團本月26日舉行辦公大樓整建完工揭牌儀式，駐美代表蕭美琴與會主持。

軍備商：國造潛艦明年9月下水

曾參與潛艦國造業務的軍備商郭璽昨公開對外宣稱，現有百餘位國外技協在台協助潛艦國造，原型艦上個月已完成魚雷管安裝，明年九月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。