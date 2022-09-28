潛艦國造有日籍顧問？ 郭璽打臉

海軍退役軍官在一場民間智庫演講會質疑潛艦國造工程，無法造出潛艦水下動力所需要的鋰電池，這位退役軍官自稱是引述台船的日籍顧問的說法，台船潛艦國造顧問郭璽表示，台船從開始國造潛艦工程，沒有聘用過任何日本顧問，怎麼會有日本人自稱是台船顧問，這個消息可能有誤。

9月27日台北論壇基金會邀請海軍退役上校王志鵬，以解析潛艦國造目前的問題為題發表演說，王志鵬是在馬英九政府時期的國安會秘書長蘇起主持的基金會發表評論，海軍不敢掉以輕心，隨即發布新聞稿批評某自稱專家者，服務軍旅期間歷練不足，潛艦專業學養有限，不了解潛艦國造全貌，輕率發言攻擊潛艦國造團隊，製造與論，混淆大眾視聽。

王志鵬提出目前潛艦國造工程，在誘標、鋰電池、消音工程方面，都沒有能力完成。郭璽表示，潛艦魚雷誘標雖然向國外採購時發生某些問題，但在那之前，已經取得一套，這不是太複雜工程，我方有能力參考外國產品後，自力研發。現在的潛艦大都改用鋰電池，不用絕氣推進系統，因為這種系統太重，太貴，不容易買到，目前鋰電池技術成熟，台灣有能力研發自製，消音工程也由我方自行研發技術，這些問題都已克服。

對於王志鵬宣稱日本花了三十年研發鋰電池，台灣沒有能力在幾年內研發完成，台船的日籍顧問也親口告訴他，台船沒有能力研發鋰電池。郭璽說，三十年來的研發技術進步許多，三十年前困難的事情，現在已經改變，台船研發的鋰電池，很快就要送到國外測試，如果測試順利，未來量產後的國造潛艦，將使用鋰電池。台船從開始國造潛艦工程，從來沒有聘用過任何的日本顧問，不知道王志鵬口中所說的日本顧問到底是何方神聖，怎麼會有日本人自稱是台船顧問，這個消息可能有誤。

王志鵬演說稱潛艦電池放置在潛艦的前面與後面，郭璽表示，從這個說法證明王志鵬沒有搞清楚潛艦構造，潛艦電池怎麼會是放在前面與後面，潛艦前面是魚雷艙，魚雷艙後面是官兵住艙，電池要放在什麼地方呢？潛艦後面有主機，要推進潛艦，這裡怎麼放電池？潛艦的電池應該是艦身下方左右放置，保持對稱平衡，王志鵬號稱專家，但是王志鵬的發言不像專家，也不像是曾經在潛艦部隊服役的退役軍官。

王志鵬質疑海軍故步自封，沒有派人參加國際潛艦工程研討會議，郭璽說，海軍不是不想參加，但是上面會同意派人出國開會嗎？台灣造潛艦很困難，有許多問題不足為外人道，在國際場合，如果碰到外國人提問台灣的潛艦裝備取得，海軍出席人員能夠知無不言，言無不盡，把這種問題當成學術討論嗎？很多事情不能對外說，想說，也說不清楚，王志鵬出身海軍，卻不了解海軍許多苦衷。

王志鵬演說時表示，當年海龍、海虎兩艘潛艦在荷蘭建造時，海軍派出監造小組、接艦小組，測試小組荷蘭方面遴聘符合資格的退役潛艦軍士官負責。但潛艦國造未來的整合小組及測評小組，誰來負責，如果仍是監造小組、接艦小組原班人馬，那就是球員兼裁判，更何況船不是某些廠商造的，要組成測評小組與試車小組時，人家可能不會來。

郭璽說，潛艦國造的測試小組與試車小組，都已經編組，不是接艦小組，也不是監造小組成員，將來洛克希德馬丁公司以及其他出售我裝備的廠商，都會派人參與這些小組，並非王志鵬所說這船不是他們造的，他們就不會來。