聽新聞
test
0:00 / 0:00
我駐美軍事代表團大樓整建完成 舉行完工揭牌儀式
位於美國華府的中華民國駐美軍事代表團本月26日舉行辦公大樓整建完工揭牌儀式，駐美代表蕭美琴與會主持。
國防部在美國華府威斯康辛大道設立中華民國駐美軍事代表團，代表團的辦公大樓曾是一座醫院，屋齡近60-70年。據了解，整建後改善大樓包括供電、空調，電力、消防、停車場、通訊管線與維安保全系統。
我駐美代表處臉書粉專今以《本處蕭美琴 Bi-khim Hsiao 大使9月26日主持我駐美軍事代表團辦公大樓整建完工揭牌典》為題貼文表示，駐美軍事代表團是我國與美國軍事交流的第一線單位，原大樓屋齡已逾50年，自109年簽約動工後，克服新冠肺炎及全球原物料短缺難題，迄今年8月竣工，期能以嶄新的門面與美國軍方進行各項交流，使雙方軍事關係更加緊密，邁向新的里程碑！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言