我駐美軍事代表團大樓整建完成 舉行完工揭牌儀式

位於美國華府的中華民國駐美軍事代表團本月26日舉行辦公大樓整建完工揭牌儀式，駐美代表蕭美琴與會主持。

國防部在美國華府威斯康辛大道設立中華民國駐美軍事代表團，代表團的辦公大樓曾是一座醫院，屋齡近60-70年。據了解，整建後改善大樓包括供電、空調，電力、消防、停車場、通訊管線與維安保全系統。

我駐美代表處臉書粉專今以《本處蕭美琴 Bi-khim Hsiao 大使9月26日主持我駐美軍事代表團辦公大樓整建完工揭牌典》為題貼文表示，駐美軍事代表團是我國與美國軍事交流的第一線單位，原大樓屋齡已逾50年，自109年簽約動工後，克服新冠肺炎及全球原物料短缺難題，迄今年8月竣工，期能以嶄新的門面與美國軍方進行各項交流，使雙方軍事關係更加緊密，邁向新的里程碑！